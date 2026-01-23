Iseo & Dodosound arrancan la gira de presentación de su nuevo álbum
Iseo & Dodosound es un dúo navarro con diez años de trayectoria y cuatro álbumes que los han consolidado como una de las propuestas más singulares de la escena musical. En directo acompañan su música con una potente sección de vientos, The Mousehunters, y una interesante propuesta visual. En su música fusionan electrónica, reggae y trip hop en un sonido propio, reconocible y con esencia.
Hace unos días te hablamos de Iseo & Dodosound con motivo del lanzamiento de «Un pañuelo», su último sencillo, así como de la inminente salida de su quinto álbum de estudio, Volando. Un disco totalmente en castellano que ya está disponible desde el pasado viernes 16 de enero y que podrás escuchar al final de esta noticia.
La publicación de Volando llega acompañada de una gira de presentación que recorrerá salas y festivales dentro y fuera de España, y que ya ha agotado entradas para algunos de los conciertos. Estas son las fechas confirmadas hasta el momento:
23/01 · ZARAGOZA · SALA OASIS
24/01 · ZARAGOZA · SALA OASIS · SOLD OUT
30/01 · VALENCIA · REPVBLICCA
31/01 · VALENCIA · REPVBLICCA · SOLD OUT
06/02 · SEVILLA · PANDORA
07/02 · GRANADA · INDUSTRIAL COPERA
13/02 · BILBAO · FEVER CLUB
21/02 · PALMA DE MALLORCA · ES GREMI
27/02 · IRUÑEA · ZENTRAL · SOLD OUT
06/03 · MURCIA · MAMBA
07/03 · MÁLAGA · PARÍS 15
13/03 · IRUÑEA · ZENTRAL
20/03 · GASTEIZ · JIMMY JAZZ
21/03 · GASTEIZ · JIMMY JAZZ · SOLD OUT
10/04 · SANTIAGO DE COMPOSTELA · CAPITOL
11/04 · A CORUÑA · INN CLUB
17/04 · BARCELONA · SALA APOLO
18/04 · BARCELONA · SALA APOLO · SOLD OUT
25/04 · MADRID · LA RIVIERA
01/05 · GIRONA (SALT) · LA MIRONA
Las entradas están disponibles en este enlace de compra anticipada.
Y aquí tienes disponible para su escucha Volando, el nuevo álbum de Iseo & Dodosound.