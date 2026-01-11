<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

YUNGBLUD, The Smashing Pumpkins – Zombie

(enlace a la noticia)

Peter Gabriel – Been undone

(enlace a la noticia)

Kula Shaker – Lucky number

(enlace a la noticia)

Clara Plath – El engaño

(enlace a la noticia)

Father John Misty – The old law

(enlace a la noticia)

Morrissey – Make-up is a lie

(enlace a la noticia)

Bruno Mars – I just might

(enlace a la noticia)

Robyn – Talk to me / Sexistential

(enlace a la noticia)

091 – Antes de que salga el sol

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Manuela Vellés – Ocupo espacio

La actriz y cantante madrileña Manuela Vellés está trabajando en un nuevo disco que publicará este año. Esta semana ha publicado el primer adelanto, una canción titulada «Ocupo espacio». Un tema intimista y reivindicativo, mezcla de música electrónica con toques orgánicos, en el que se abre en lo más profundo para expresar su necesidad de transformación y de búsqueda hacia la liberación.

Iseo & Dodosound – Un pañuelo

Iseo & Dodosound publicarán su nuevo álbum, Volando, el próximo viernes 16 de enero. Un disco del que nos han avanzado hasta tres canciones en los últimos meses. Tras «Volando» y «Extranjero», esta semana nos han dado a conocer «Un pañuelo». Una canción con ritmo de ska enérgico y desenfadado que nos invita a caminar sin prisas, a romper cadenas impuestas, a bailar bajo el sol y a vivir sin pedir perdón.

Cosas Bien Cosas Mal – Cuando me miras

Cosas Bien Cosas Mal publicarán su nuevo álbum, Volumen 3, el próximo 22 de enero. Como último adelanto, esta semana han lanzado la canción «Cuando me miras». Un ácido pero divertido tema que, sobre un ritmo maquinero, habla del disimulo por tratar sobrellevar un amor no correspondido de una manera positiva. El 19 de febrero Cosas Bien Cosas Mal estarán presentando sus nuevas canciones en Madrid, en el Maravillas Club (entradas aquí).

Meu – Having fun

Meu es supergrupo gallego formado hace ya un par de décadas desde de las cenizas de la Elephant Band y los primeros Deluxe. A mediados de los 2000 publicaron un par de discos excelentes. Ahora están de vuelta con un nuevo trabajo del que todavía no tenemos demasiada información. Sí que conocemos ya una de sus nuevas canciones, «Having fun». Un pegadizo tema que nos transporta al Manchester de los 90 y nos recuerda que no nos podemos olvidar de hacer, en la medida de lo posible, lo que nos hace felices.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.