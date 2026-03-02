Joaquín Pascual invita a Surfin’ Bichos a la nueva ‘Medio Desnudo’

Joaquín Pascual publicaba hace unos meses su último trabajo, No hay nada que hacer por el romanticismo (DAD) del que te decíamos: «un disco frontal, armado y sosegadamente encrespado, si me permiten la antítesis».

Una de sus canciones más íntimas, «Medio Desnudo», vuelve ahora con la compañía de sus «Hermanos Carnales» Surfin Bichos, que le acompañan en una nueva relectura del tema con Fernando Alfaro a las voces, Carlos Cuevas a la batería y José Manuel Mora en el bajo.

Como cuenta: «Hola! Ya podéis escuchar en cualquier plataforma la versión que Surfin Bichos hemos grabado de “Medio Desnudo”. Conserva ese aire Roy Orbison de la original pero suena a Surfin desde el primer acorde. A ver si os gusta».

Un bonito guiño a la que fue y sigue siendo su primera banda, similar al que ya nos ofreció hace tres años con «Empezar de cero como si nada» junto a sus compañeros de Mercromina.

Escucha ‘Medio Desnudo’ de Joaquín Pascual ft. Surfin’ Bichos