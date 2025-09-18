Joaquín Pascual vuelve con ‘Toda la fuerza’

Joaquín Pascual (Surfin’ Bichos, Mercromina) comparte el primer avance del que será su próximo disco en solitario, sucesor de Baladas para un Atraco (2023).

«Con toda la fuerza» es la primera canción que escuchamos de No Hay Nada Que Hacer Por El Romanticismo, un tema con el que canta canta al fin del mundo, con pasión, amor y diversión.

«Con toda la fuerza» se edita junto a una cara B «Todo bien en el caos», una versión del «Get It On» de T Rex, pero llevada al castellano, donde el glam abraza el noise y capta otros brillos, otras grandezas.

Escucha ‘Toda la fuerza’ de Joaquín Pascual