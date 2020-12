Julia Stone lanza EP navideño

Julia Stone se une al espíritu navideño con el lanzamiento de ‘Everything is Christmas’, un EP con versiones de villancicos populares en los que retoma su característico folk acústico, estilo con el que se dio a conocer en el panorama musical internacional con el dúo formado junto a su hermano, Angus & Julia Stone.

Las cuatro versiones indie-folk de villancicos clásicos se suman a la banda sonora para estas navidades extrañas y con distancia social. Con un estilo íntimo, cercano y acogedor, Julia Stone, una guitarra y su delicada y característica voz son suficientes para conmover corazones y reconfortar almas.

Este es su tracklist:

1- “Santa Claus is Coming to Town”

2- “Jingle Bells”

3- “Come All Ye Faithful”

4- “River”