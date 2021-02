Nueva canción de Julia Stone junto a Matt Berninger de The National

Julia Stone, que a finales de 2020 lanzó un EP navideño, ha publicado hace escasos días un nuevo sencillo, “We all have”, junto a Matt Berninger de The National. Se trata de un nuevo adelanto, el cuarto, del próximo álbum de la cantante, Sixty Summers, cuya fecha de publicación se ha aplazado hasta el próximo 16 de abril debido a retrasos en la producción.

“We All Have” es la canción más intimista del nuevo álbum de Julia Stone. Una dulce balada que celebra el poder de los seres humanos para curarse incluso del más devastador de los dolores. “Esta canción trata sobre cómo todo se mueve y se transforma; incluso cuando te sientes como una mierda en un punto de tu vida, esto se convierte en algo nuevo” dice Julia Stone sobre la inspiración tras la canción. “El amor es todo lo que realmente necesitamos- no el amor romántico, sino el amor que llevamos dentro de nuestros corazones.”

Matt Berninger, líder de The National, quien como te hemos comentado también participa en esta nueva canción de la cantante australiana, comparte su júbilo por formar parte de “We All Have”: “Siempre es inspirador ver que viejos amigos están creando una música tan espectacular. He sido un gran fan del trabajo de Julia desde hace mucho tiempo y ¡ha sido realmente divertido recibir esta invitación para formar parte de esta canción!“.

“We All Have” viene acompañada por un vídeo del dos veces nominado a los premios australianos ARIA Gabriel Gasparinatos. El vídeo cuenta con la participación de su primo, Jesse Gasparinatos, segunda generación de mariscadores-buceadores provenientes de Tasmania: en su propio barco se ubica este vídeo, filmado durante una semana en uno de los paisajes más remotos de la isla. El vídeo cuenta la aislante relación entre un buceador y su marinera, explorando los claroscuros en el dolor y el aislamiento.

