Julien Elsie lanza el vídeo de ‘Grace’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Julien Elsie estrenó hace unos días el videoclip de «Grace». Una canción incluida en su último álbum, Extremely Poor Light This Afternoon on the Angas River, lanzado el pasado 18 de abril en todas las plataformas digitales y en formato físico (vinilo y CD) bajo el sello bilbaíno Decadencia Corporal.

«Grace», en palabras de su autor, es un tema que “habla de la pérdida de algo esencial (la gracia o el perdón, según se entienda, el lugar sagrado) y la incapacidad para volver a ser uno mismo. Todo se tiñe de extrañeza y vacío, como si estuvieras en shock emocional, en un estado de duelo o desconexión”.

El vídeo de «Grace» es minimalista, rodado cámara en mano y en blanco y negro. Con el No Wave Cinema como principal referente, muestra a una mujer comunicando a su audiencia con miradas hipnóticas, gestos, expresiones y movimientos que hacen pensar en un clímax sexual. El vídeo está filmado por Mónica Agudo y la actriz protagonista es Alejandra Estrella.

Aquí puedes ver el vídeo de «Grace», el nuevo sencillo de Julien Elsie.