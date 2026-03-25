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Jungle anuncian disco y conciertos en España

Jungle anuncian su nuevo álbum, Sunshine, que se publicará en verano, concretamente el próximo 14 de agosto. El trío formado por J Lloyd, Tom McFarland y Lydia Kitto continúa así la senda marcada por Volcano (2023), con el que consolidaron su ascensión y ganaron un Brit Award.

El lanzamiento vendrá acompañado de una ambiciosa gira mundial que recorrerá Norteamérica, Europa y Australia entre 2026 y 2027, con paradas en España. El grupo actuará el 26 de octubre en el Movistar Arena y el 28 de octubre en el Palau Sant Jordi.

Sunshine ya está disponible para reservar/guardar AQUÍ. Los fans que reserven el álbum en la tienda oficial de Jungle tendrán acceso a la preventa de entradas la la gira.

Junto con el anuncio del disco han publicado su primer avance, «Carry On»

Toma nota de las fechas de Jungle

LUNES 26 DE OCTUBRE – MADRID (MOVISTAR ARENA)

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE – BARCELONA (PALAU SANT JORDI)

Las entradas estarán a la venta en Fever a partir del 27 de marzo a las 10:00 desde 50 € más gastos de distribución en Madrid y desde 55 € más gastos de distribución en Barcelona.

Ya puedes comprar tu entrada para los conciertos de Primavera Tours con el Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura

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