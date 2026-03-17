Kokoshca empiezan a revisar su catálogo con 'El Búho'

Kokoshca regresan con una nueva versión de “El Búho”, primer adelanto de Divino Tesoro, sucesor de La Juventud y un trabajo con el que revisitan su propio repertorio regrabando y resignificando canciones de distintas etapas.

El tema, originalmente incluido en Hay una luz (2013), reaparece como una pieza reactivada desde el presente, abriendo un disco que no mira al pasado como archivo, sino como material aún vivo. El álbum verá la luz en abril de 2026 y contará con una edición especial con motivo del Record Store Day 2026.

En lo sonoro, “El Búho” se construye de forma progresiva: un arranque sintético que deriva en un indie-pop-rock de capas acumulativas y estribillo expansivo, donde la banda reivindica su identidad desde una lógica de resistencia más que de pertenencia.

La canción funciona además como una crítica velada a la industria, articulada a través de la metáfora del búho, esa figura paciente y nocturna que opera como autorretrato de un grupo que, desde 2007, ha sostenido su trayectoria por pura pulsión creativa.

Producido junto a Guillermo Mutiloa, con arreglos compartidos con Betacam y mezcla de Raúl Pérez, el single fija el tono de un disco que celebra la persistencia y el oficio de una de nuestras bandas más queridas.

Escucha ‘El Búho’ de Kokoshca