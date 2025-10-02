Kokoshca (Parc de la Ciutadella – La Mercè) Barcelona 27/09/25

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La noche del 27 de septiembre, en el Parc de la Ciutadella, dentro de las fiestas de La Mercè, Kokoshca ofreció una actuación arropada por el calor del público, que más que asistentes parecían miembros de su familia.

La banda, entregada sobre las tablas, desgranó un repertorio en el que la tristeza y la melancolía se mezclan, como siempre ha sucedido en la música indie patria: donde la ruptura convive con la esperanza, el humor con la melancolía, la inocencia con el deseo de volver a empezar, lo cotidiano con lo político. La sombra de The Smiths nunca ha perdido vigencia.

Abrieron con «Tienes que saber esto» y continuaron con piezas clásicas de su repertorio, como «La juventud», «Txomin» o «Asia (Canción para Iñaki Ochoa de Olza)». Una mezcla bien equilibrada de rock, pop, garage y punk. El sonido fue impecable y el respetable disfrutó de «El verano» y «Futuro», hasta cerrar con la enérgica «Parkour», que volvió loco a los presentes.

Los miembros más visibles del combo, Iñaki López y Amaia Tirapu (voces y guitarras), se mostraron muy compenetrados durante todo el concierto, demostrando saber estar sobre el escenario y buena química con los espectadores. En muchos momentos recordaban a Los Planetas, Sr. Chinarro o La Buena Vida.

Kokoshca ha demostrado una vez más que en Barcelona se encuentran como en casa, que sus letras —sobre el amor, las rupturas, los deseos imposibles y la esperanza— conectan con un público deseoso de disfrutar del momento y pasarlo en grande. Una actuación estupenda, llena de honestidad y frescura. Lástima que por cuestiones de programación terminara a una hora —22:45— demasiado prudente.

Foto Kokoshca: Alexis Brito