Kurt Vile tendrá nuevo disco en mayo

Kurt Vile ha anunciado Philadelphia’s Been Good to Me, su primer álbum en cuatro años, que se publicará el próximo 29 de mayo a través de Verve.

Un trabajo que ha contado con las colaboraciones de Ethan Buckler (Slint), Natalie Hoffman (Optic Sink) y Greg Cartwright (Oblivians), y fue grabado entre Athens, Memphis y Los Ángeles junto a su banda The Violators y el productor Rob Schnapf.

Como adelanto, presenta el single “Chance to Bleed”, acompañado de su videoclip.

Escucha ‘Chance to Bleed’ de Kurt Vile

Estas serán las canciones de ‘Philadelphia’s Been Good to Me’ de Kurt Vile

01 Zoom 97

02 99 BPM

03 Rock ’o Stone

04 You Don’t Know Cuz It’s My Life

05 Chance to Bleed

06 Philly’s Been Good to Me

07 99th Song

08 Red Room Dub

09 Every Time I Look at You

10 Piano for Sarah

11 Avalanches of Snow