Kurt Vile tendrá nuevo disco en mayo

Kurt Vile ha anunciado Philadelphia’s Been Good to Me, su primer álbum en cuatro años, que se publicará el próximo 29 de mayo a través de Verve.
Un trabajo que ha contado con las colaboraciones de Ethan Buckler (Slint), Natalie Hoffman (Optic Sink) y Greg Cartwright (Oblivians), y fue grabado entre Athens, Memphis y Los Ángeles junto a su banda The Violators y el productor Rob Schnapf.
Como adelanto, presenta el single “Chance to Bleed”, acompañado de su videoclip.
Escucha ‘Chance to Bleed’ de Kurt Vile
Estas serán las canciones de ‘Philadelphia’s Been Good to Me’ de Kurt Vile
01 Zoom 97
02 99 BPM
03 Rock ’o Stone
04 You Don’t Know Cuz It’s My Life
05 Chance to Bleed
06 Philly’s Been Good to Me
07 99th Song
08 Red Room Dub
09 Every Time I Look at You
10 Piano for Sarah
11 Avalanches of Snow