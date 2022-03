Kurt Vile adelanta el segundo tema de su esperado nuevo álbum

Kurt Vile ha anunciado la continuación Bottle It In de 2018. Un disco que se llama (watch my moves) y saldrá el 15 de abril siendo este su debut en Verve Records, que cuenta con invitados como James Stewart de Sun Ra Arkestra, Chastity Belt, Cate Le Bon y Stella Mozgawa de Warpaint y la percusionista Sarah Jones de Hot Chip/Harry Styles.

El disco se compone de 15 temas, 14 originales y una versión de “Wages of Sin” de Bruce Springsteen, en los que Vile descubre una faceta totalmente inesperada. El resultado es un trabajo tan alegre como íntimo, en el que su característica tranquilidad y curiosidad natural llevan la voz cantante. Cada una de las letras tiene la fuerza de un aforismo y cada uno de los acordes de la guitarra distorsionada y del sintetizador rugoso nos acercan más a su sonido pop saturado. “Me gusta componer, me gusta escribir las letras. Me gusta controlar todos los elementos de la música”, comenta. “Siempre estoy pensando en música pegadiza, aunque luego presente una versión más distorsionada o saturada. Es mi interpretación de los sonidos más tradicionales y clásicos, es mirar hacia delante y hacia detrás al mismo tiempo”.

Ya hemos escuchado el sencillo principal “Like Exploding Stones”, cuyo video contó con la participación de James Stewart. Ahora, Vile ha compartido un nuevo single llamado “Hey Like A Child”.