La ex Pixies Paz Lenchantin avanza su primer disco en solitario

Paz Lenchantin dejaba Pixies en 2024 tras 10 años junto a Black Francis, Joey Santiago y David Lovering con los que participó en los discos Head Carrier (2016), Beneath the Eyrie (2019) y Doggerel (2022), dejando el nivel muy alto.

La argentina que aparte de su carrera en solitario había también formado parte de A Perfect Circle, los ZWAN de Billy Corgan y de The Entrance Band, retoma su carrera de solista con el disco Triste, que verá la luz el próximo 17 de octubre.

Un trabajo compuesto en Petatlán, México, que ha contado con la participación del productor argentino Estanislao López y las mezclas de Chris Coady (Beach House, Yeah Yeah Yeahs), en el que la artista ha tocado prácticamente todos los instrumentos. Triste también cuenta con las colaboraciones de Freese y Van Leeuwen.

Ya podemos escuchar el primer adelanto de lo nuevo de Paz Lenchantin, «Hang Tough»:

Estas serán las canciones de ‘Triste’ de Paz Lenchantin