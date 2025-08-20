La playlist emergente de la semana

En coordinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita con nuestra PlayList Emergente de los miércoles. Una ya veterana sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Daniela Galhoz, Juventude, Lisboa, Carajo Baby, Kairo, Technopolice y Lucila de la Fuente.

Daniela Galhoz – Happier

Daniela Galhoz es una artista residente en Madrid, aunque inició su trayectoria en el Reino Unido. Su música se mueve entre el indie alternativo y el pop confesional, sensible y personal. Su último sencillo, «Happier», es una balada en la que Daniela propone una reflexión sobre la fragilidad y la fuerza que conviven en la transición hacia la vida adulta.

Juventude – Mis pecados

Los sevillanos Juventude ya pasaron por nuestra PlayList Emergente a principios de año, y posteriormente te hemos hablado de ellos con motivo del lanzamiento de algún sencillo. Hoy volvemos a incluirlos en nuestra lista con «Mis pecados», una canción de refrescante pop que, en contraste con su contagioso ritmo, habla del final de una relación más o menos amorosa.

Lisboa – Como cada invierno

Lisboa es el nuevo proyecto artístico del onubense César López Perea. Un proyecto que debutó con un sencillo titulado «Donde los sueños», al que siguió hace unas semanas «Como cada invierno», un buen tema de pop guitarrero. Ambas canciones son avances de su álbum La Música Tiene la Culpa de Todo, cuyo lanzamiento está previsto para el 1 de septiembre.

Carajo Baby – El engaño

Carajo Baby es un trío madrileño formado en 2023 que está integrado por Álvaro (voz y guitarra), Miguel (bajo) y Teixi (batería). En marzo de 2024 publicaron su primer EP, y en los últimos meses están dando a conocer algunas de las canciones que formarán parte del segundo. Entre ellas estará «El engaño», un pegadizo tema que está dedicado a la juventud (la propia y la ajena) con sus excesos y contradicciones.

Kairo – Estrella fugaz

Kairo es un grupo madrileño de rock alternativo con toques de noise y shoegaze que, además, también confiesa influencias del J-Pop. La banda se formó en 2024 y la componen Rubén a la guitarra y voz principal, Faye al bajo y voz secundaria y Elvira a la batería. Hace pocas semanas que debutaron con una canción enérgica pero con un toque nostálgico titulada «Estrella fugaz». Una buena carta de presentación para un prometedor nuevo grupo del que estaremos pendientes.

Technopolice – Tank

La banda francesa de garage/punk Technopolice publicará su primer álbum, Chien de la Casse, el próximo 26 de septiembre con los sellos Howlin’ Banana Records, Idiotape y Ganache Records. Como tercer sencillo, hace unas semanas lanzaron «Tank», una canción con un ritmo contagioso y riffs arrolladores que sigue la senda de sus anteriores singles «Hellastic Mr Pox» y «Sortir le soir…».

<a href="https://howlinbananarecords.bandcamp.com/album/chien-de-la-casse">Chien De La Casse de Technopolice</a>

Lucila de la Fuente – Pensamientos (¿…Pensarás en mí?)

Lucila de la Fuente es un proyecto transmedia, activo desde julio de 2023, que combina el storytelling con la música. Tras unos meses intentando abrirse paso en la escena musical de Suecia, regresó a España hace unos meses y lo hizo con «Pensamientos (¿…Pensarás en mí?)», una canción muy personal que viene acompañada de un videoclip que captura el tránsito emocional y físico que supone pasar de celebrar el Midsommar en Estocolmo a, unas horas después, hacer lo propio con la festividad de San Juan en El Puerto de Santa María.

Escucha estas y otras propuestas, en nuestra lista Emergentes MZK