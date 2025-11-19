la playlist emergente de la semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Brigida, Dura Calá, Nievla, VicSan, Castora Herz, Airin.Wav y Volavent.

Brigida – Maggio

Brigida es una cantante italiana que desde 2024 está afincada en Madrid. Su último sencillo es «Maggio», una canción inspirada en una historia real que Brigida vivió en Madrid durante su Erasmus, una conexión intensa que al final no fue más allá por miedo. Aquí os la ofrecemos en formato «Live Session» en un ambiente íntimo y acogedor.

Dura Calá – Mala sangre

Dura Calá es un grupo madrileño que debutó el pasado año con un EP homónimo. Este verano ya pasaron por nuestra PlayList Emergente con un nuevo sencillo. Hoy repiten con «Mala sangre», una mirada hacia dentro en medio del caos, una reflexión sobre una vida vivida al límite y sobre cómo encontrar un motivo para huir hacia adelante cuando todo parece perdido.

Nievla – Un poco más

El grupo granadino Nievla publicó su primer álbum en 2023. Ahora se encuentran preparando la salida de su segundo álbum, Miradas, prevista para el 11 de diciembre. Como último avance antes del lanzamiento del disco, hace pocos días el grupo formado por Andrés, Antonio, Álvaro, Nacho y Toni Jiménez nos anticiparon esta canción titulada «Un poco más».

VicSan – Lejos de mí

VicSan es un artista mallorquín que publicará su primer álbum, Las Curvas del Aire y del Ruido, cuya publicación está prevista para principios de 2026. Como segundo adelanto, hace unas semanas salió como sencillo la canción «Lejos de mí». Un tema cargado de melancolía en el que su autor rememora recuerdos de una época de la vida que se fue y no volverá.

Castora Herz – Que no haga arrugas

El productor y músico palentino Castora Herz, fundador del sello Samain Music, presentó hace unas semanas el vídeo de «Que no haga arrugas». La canción, segundo adelanto de su primer álbum Cien Años de Castora, dedicado al centenario del nacimiento de su abuela, parte de las «Seguidillas del Laurel», recogida por el maestro Agapito Marazuela en su Cancionero de Castilla la Vieja.

Airin.Wav – Finjo

Airin.Wav es una artista murciana afincada en Madrid desde 2023. Tras publicar un primer EP titulado La Caja de Pandora, actualmente está preparando un segundo EP, No Sé Cómo Explicarlo. Un disco del que ya nos ha avanzado un par de canciones. La última, hace un par de semanas, es este tema titulado «Finjo» con una producción setentera y unas atmósferas envolventes.

Volavent – Quizás no hay vuelta atrás

Volavent es un grupo valenciano formado en 2019 por Adrián, Pipo, Jose Ángel, Jota, Manu y Pablo. En sus primeros años de vida lanzaron dos discos de forma autogestionada. Hace unos meses iniciaron una nueva etapa que culminará en enero de 2026 con su álbum Caída Libre, que saldrá con el sello Indica / Virgin. Un disco del que ya han avanzado algunos sencillos, incluyendo el más reciente «Quizás no hay vuelta atrás».

