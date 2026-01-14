La playlist emergente de la semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Verano Infinito, Carmen Medina, Adonis Voice, Anclados, Justdiego, Amalia Tal Vez y Estela Gris.

Verano Infinito – Hilillos de plastilina

Verano Infinito es un grupo de Valencia formado por Juan Carlos Soro (guitarra y coros), David Vivó (bajo y voz) y David Gironés (batería). Su rock psicodélico, ruidoso pero melódico, muestra influencias que van desde los Beatles hasta Jesus & Mary Chain, pasando por el krautrock. Hasta la fecha han publicado dos sencillos producidos por Carlos Ortigosa, el último este «Hilillos de plastilina». El sábado 24 actuarán en el Pub Darkness de Sedaví (Valencia) abriendo para Seas of Mars.

Carmen Medina – Mil historias

Carmen Medina es una cantante y compositora de Ciudad Real, afincada en Madrid desde niña. Pronto empezó a tocar la guitarra y la batería, a actuar en público y a componer sus propias canciones. En 2024 se lanzó ya de manera profesional de la mano del productor Daniel Cantero y la discográfica LeinAdMusic, y desde entonces ha publicado varios sencillos. El último, «Mil historias», habla de la amistad, de rodearte de gente que te quiere, y de vivir sin miedo y creyendo en una misma.

Adonis Voice – Sanar

Adonis Voice es un músico procedente de Venezuela y afincado en Madrid desde hace unos meses. Hace poco publicó un sencillo titulado «Sanar». Una canción que, nos cuenta, nació del proceso de sanar sus heridas y encontrar amor propio desde adentro. «Sanar» habla del dolor, pero no para regodearse y quedarse en él sino para mostrar cómo lo podemos transformar en fuerza y energía.

Anclados – Siete

Anclados publicaron hace unas semanas el videoclip de «Siete», una de las canciones que forman parte de su primer álbum, titulado de manera homónima, que puedes escuchar en este enlace. El tema funciona como una auténtica declaración de intenciones: directa, honesta y cargada de identidad, marcando el punto de partida de una banda que apuesta por las emociones sin artificios. El 21 de febrero estarán presentando sus canciones en La Casa de La Música de Fuenlabrada.

Justdiego – La periferia de tu boca

JustDiego es un power dúo zaragozano formado por Diego (voz y guitarra) y Luis Felipe (batería). Su música bebe del rock alternativo de finales de los 90 y principios de este siglo. En octubre estrenamos uno de sus sencillos en Muzikalia. Hoy en nuestra PlayList Emergente incluimos la última de las canciones que ha publicado el dúo, «La periferia de tu boca» (Flor y Nata Records). Un tema que se incluirá en su álbum Sutura y que habla de desequilibrio emocional y contradicciones afectivas, explorando el límite entre la vulnerabilidad y la ruptura.

Amalia Tal Vez – Bajocero

Amalia Tal Vez es el proyecto musical de la madrileña Amalia Pecos. Sus composiciones convierten pequeños dramas cotidianos en canciones de indie pop que se mueve entre la ironía, la honestidad y la melancolía. Después de debutar en 2024 con el EP Si Puede Salir Mal, dedicar un chotis a sus amigas y versionar a Britney Spears, Amalia inicia una nueva etapa más sobria y sofisticada con su nuevo sencillo, «Bajocero».

Estela Gris – Rómpeme

Estela Gris es un dúo murciano formado en 2024. En su música combinan lo nostálgico y lo moderno, el pop desenfadado y el más introspectivo, lo mejor del post punk y también del pop electrónico. Su último sencillo se titula «Rómpeme», vio la luz a finales del pasado año. Una canción que suena a nocturnidad, a confesión y a ritual compartido con un sonido que recuerda a Alcalá Norte, Motorama, Cold Wave, Have a Nice Life o Human Tetris.

