La Playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Estela, Moundrag, Wavepool, Julia Sariego, Gudielo, Carla Poch y Alcabala.

Estela – 10000 kms

Estela es una artista francesa, afincada en Madrid tras pasar un año en Perú perfeccionando su técnica vocal y sus arreglos, que compone en castellano. Su música es una mezcla de calidez latina y poesía francesa. Su último sencillo es «10000 kms», una canción en la que su autora narra una historia de amor marcada por la distancia con una intimidad y ternura excepcionales.

Moundrag – Black flames

El dúo bretón Moundrag , que ya pasó por nuestra PlayList Emergente el pasado mes de agosto, publicará el próximo 17 de octubre su segundo álbum, Deux, vía Spinda Records y Stolen Body Records. Hoy, escasos días antes de que salga el disco, volvemos a incluirlos en nuestra lista con su cuarto y último avance: «Black flames». Un canto antibélico en el que los hermanos abrazan su lado más oscuro y ceremonial.

Wavepool – Blue Moon

Wavepool es un grupo francés de dream pop y shoegaze que han debutado en 2025 con un etéreo single titulado «Tiny cowboy». Hace unos días anunciaron el lanzamiento de su primer EP, Crayola, para finales de este mes de octubre. Al mismo tiempo publicaron como sencillo otro de los temas que formarán parte del mismo, una canción que invita a dejar ir, a vivir el momento sin preocuparnos por aquello que no podemos controlar.

Julia Sariego – La paz

Julia Sariego es una cantante y compositora gijonesa con formación en canto clásico. En 2022 publicó su primer álbum, Nadie Nos Acuna. Antes del verano ya pasó por nuestra PlayList Emergente con uno de los sencillos que ha lanzado este año. Hoy regresa a nuestra lista con «La paz», una balada rebosante de sensibilidad, con su voz acompañada solamente del piano, que habla de reconciliarse con una misma antes de abrir la puerta a cualquier otra historia.

Gudielo – Árbol seco

Gudielo es el proyecto musical solista de Hugo Pérez Gudiel, en paralelo a su participación en otras agrupaciones musicales. En formato acústico al principio, con el tiempo se ha ido electrificando y adoptando el formato de banda. Próximamente publicará un nuevo álbum tras debutar en 2022 con La Verbena. Como avance, hace pocas semanas vio la luz «Árbol seco», una canción que nació acústica y durante la producción ha abrazado el rock and roll polvoriento y la distorsión.

Clara Poch – Before ir gets dark

Carla Poch es una cantautora barcelonesa que pronto publicará su primer EP, Amor Cortés. Como avance ha publicado cuatro sencillos, el último de ellos hace apenas unos días. Su título es «Before it gets dark», y está escrita en inglés aunque su inspiración brota de unas estrofas de las famosas Coplas a la Muerte de su Padre de Jorge Manrique. El tema arranca de ese punto de partida para cantar a la inocencia del amor más puro.

Alcabala – Encarar o vendaval

Alcabala es el proyecto musical en solitario del lisboeta João Leal. Su último single es «Encarar o vendaval», una canción que ha sido incluida en un recopilatorio de talentos emergentes del país vecino. El tema narra una historia de alienación, resistencia y búsqueda de identidad. Con «Encarar o vendaval» el cantante portugués nos avanza su segundo álbum, Dinossauro Azul, previsto para principios de 2026, presentándonos además al protagonista principal del disco.

Escucha estas y otras propuestas, en nuestra lista Emergentes MZK