Lanuca presenta libro y prepara nuevas canciones

La valenciana Ángela Bonet (Lanuca) lleva ya casi dos décadas ejerciendo como cantautora y dejando tras de sí un rastro de magníficas canciones, que han encontrado su hogar en varios epés -la denominada “trilogía anatómica”: Pómulo, Gran Mandíbula y Tibia Turbia– y un disco largo, Rémora, que llegaba en 2018 y recibió todo tipo de justificados elogios. Pero no sólo eso: en su proyecto confluyen diversas disciplinas artísticas que han ido construyendo un pequeño puzle y que es difícil disociar entre sí.

Como licenciada en bellas artes, tanto la fotografía, como el collage, el dibujo o la performance han ido buscando su sitio entre las canciones y los discos. Generando una personalidad que, si ya era intransferible únicamente pensando en su faceta musical, convierten el proyecto Lanuca en algo más, ajeno a lo habitual. Un conjunto de facetas artísticas de alguien que respira arte y que bien merecen ser reivindicadas y recopiladas en algún sitio.

Es, por tanto, una gran noticia, que Ángela haya decidido publicar, con la ayuda de la editorial Osadía Ediciones, un libro, denominado simplemente Archivos, en el que hace un ejercicio de memoria necesario para consolidar su identidad. Inspirado en su exposición de collages Paradis, que realizó en 2024, la obra funciona como la «cara B» del proyecto, revelando el trasfondo conceptual y visual que sostiene sus canciones. Así, este volumen recopila un vasto imaginario de dibujos, fotografías y collages, ofreciendo un refugio donde conviven los paisajes sensoriales y el eclecticismo artístico que definen su carrera.

El libro recibirá su puesta de largo el próximo sábado 24 de enero en el escenario de uno de los locales más emblemáticos de Valencia, el Tulsa Café, situado en el barrio de Benimaclet (C/Juan Giner, 11).

Allí la artista hablará sobre el libro, podremos ver en exposición parte de su obra y, además, por supuesto, ofrecerá un concierto acústico en el que podremos disfrutar de varias de las canciones nuevas que ya anda cocinando en el estudio para un próximo e inminente nuevo disco.

