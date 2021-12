Seguimos con nuestras listas de lo más destacado del año repasando cuáles han sido las 100 mejores canciones de 2021.

Como viene siendo costumbre en los últimos años, hemos confeccionado una lista con 100 temas de bandas y artistas nacionales e internacionales, sin distinción. En cuanto al orden, resulta complicado destacar alguna por encima de las otras 99, así que hemos optado por presentarlas alfabéticamente por nombre del intérprete. Seis horas y media de composiciones que entendemos, reflejan bien cómo ha sido el año en Muzikalia y en nuestra escena.

Nos gusta que las listas de #mejores2021MZK sean vistas más como una visión panorámica que como una competición, aunque en otros apartados sí recurramos a ránkings.

Estas son las 100 mejores canciones de 2021

ABBA – Don’t Shut Me Down

Adele – Strangers By Nature

Alondra Bentley – Si Tuviera

Anna B Savage – A Common Tern

Arlo Parks – Eugene

Alizzz – Ya no siento nada

Amyl and The Sniffers – Guided by Angels

Arab Strap – The Turning of Our Bones

Beach House – Superstar

Billie Eilish – Happier Than Ever

black midi – Marlene Dietrich

Bobby Gillespie & Jehnny Beth – Chase It Down

C. Tangana, Kiko Veneno – Los Tontos

Calavera – Sayonara

Caliza – Nuestros Restos

Capsula – Esferas

Clairo – Amoeba

Cold Cave – Night Light

Conde – España Es una Casa Con Mil Habitaciones

CHVRCHES ft. Robert Smith – How Not To Drown

Damon Albarn – Royal Morning Blue

DePedro – Máquina de piedad

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba – Porselana Teeth

Erika de Casier – Drama

Espanto – Fotos Con las Autoridades

Evripidis and His Tragedies – The Reason

Ferran Palau – Lluny

Fruit Bats – Cub Pilot

Gary Numan – Intruder

Geoffrey O’Connor ft. Jonnine – For As Long As I Can Remember

Goat Girl – Sad Cowboy

The Goon Sax – In the Stone

La Habitación Roja – 1986

Helado Negro – Gemini And Leo

IDLES – The Beachland Ballroom

James Blake – Life Is Not The Same

Jane Weaver – Heartlow

Japanese Breakfast – Be Sweet

Joana Serrat – Pictures

Julio de la Rosa – Muñequita de Feria

Jungle – Talk About It

Kiko Veneno – Luna Nueva

Kings of Convenience – Rumours

Kokoshca – Regresando a la Ciudad

Lana Del Rey – Text Book

Last Days Of April – Even the Good Days Are Bad

Leo Mateos – Angélica

León Benavente – Niño futuro

Lindsey Buckingham – Blind Love

Little Simz – Introvert

Lorde – Solar Power

Love of Lesbian – Sesenta memorias perdidas

Low – Disappearing

Lucy Dacus – VBS

Madee – Subterranean Minefield

Maika Makovski – Reaching Out to You

Maria Arnal i Marcel Bagés – Fiera de mi?

Maria Rodés y La Estrella de David – Venga Va

Miles Kane – Caroline

Mogwai – Ritchie Sacramento

Momus – Greyland

Mon Laferte – Aunque Te Mueras Por Volver

Morgan – River

Mujeres & Carolina Durante – Rock y Amistad

Nacho Vegas – El don de la ternura

Nathy Peluso – MAFIOSA

Nation of Language – This Fractured Mind

The New Raemon, David Cordero y Marc Clos – Una Infancia

Nick Cave & Warren Ellis – White Elephant

Niña Polaca – Nora

Núria Graham – At Last

Olivia Rodrigo – good 4 u

Parade – Cuando Luchan los Kaiju

Parcels – Famous

The Parrots ft. C. Tangana – Maldito

Pearl Charles – What I Need

Los Planetas – El Negacionista

Quique González – Jade

Quivers – You’re Not Always on My Mind

L’Rain – Two Face

Rigoberta Bandini – Perra

Rufus T. Firefly – Polvo de diamantes

Sen Senra ft. Julieta Venegas – De Ti

Sharon Van Etten & Angel Olsen – Like I Used To

shego – oh boi

Silk Sonic (Bruno Mars + Anderson .Paak) – Leave The Door Open

Sleaford Mods – Mork n Mindy

Snail Mail – Ben Franklin

Steven Wilson – SELF

Soleá Morente – Ayer

Squid – G.S.K.

St. Vincent – Pay Your Way In Pain

Sufjan Stevens, Angelo de Agustine – Back To Oz

Teenage Fanclub – The Sun Won’t Shine On Me

Tulsa – Gran Fuerza Domadora

Vetusta Morla – La Virgen de La Humanidad

The War On Drugs ft. Lucius – I Don’t Live Here Anymore

Wild Honey – Me dijeron que ya no vives aquí

Wolf Alice – The Last Man on Earth

Zahara – MERICHANE

Escucha las 100 mejores canciones de 2021

