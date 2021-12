Mejores documentales, libros, emergentes y más cosas de 2021

Como todos los años cuando llegan estas fechas, arrancamos en Muzikalia nuestro resumen especial de lo más destacado del año que acaba. Empezamos nuestro repaso a los mejores de 2021 por las películas / documentales musicales, los libros musicales, las bandas y artistas emergentes que hemos dado a conocer en nuestra sección 7 Minutos al Día, y como siempre tendremos también un recuerdo para la gente que nos ha dejado en este año 2021 que seguramente casi nadie echará de menos.

Mejores documentales y películas musicales de 2021

Summer of Soul (Questlove)

¿Saben lo que es estar dos horas con la piel de gallina y el corazón a punto de salirse por la boca? ¿Han experimentado alguna vez eso por pura emoción? Yo, desde luego, no recuerdo algo así en mi vida. Quizá algún pasajero síndrome de Stendhal al estar en algún museo, pero les aseguro que nada tan fuerte como lo sentido al ver este film que ya les anticipo, considero que es el documento musical del año, por no decir de la década, o incluso del siglo. Es, además, todo un acto de justicia. Por eso, que llamen al Harlem Cultural Festival “el Woodstock negro” constantemente en medios que se dicen serios, me parece una boutade de lo más insultante. (Juanjo Frontera)

Tom Petty – Somewhere You Feel Free:The Making Of Wildflowers (Mary Wharton)

“Realmente no hay reglas en lo que estamos haciendo ahora, las canciones son lo que importa”. Eso decía un excitado Tom Petty cuando estaba grabando Wildflowers, un álbum con el que quiso ser totalmente libre de los constreñimientos de una banda, The Heartbreakers, que aunque tocaba sus canciones, le condicionaba al tener que contar con otras opiniones. Wildflowers fue el disco que siempre había querido hacer, el que siempre había sabido que podía hacer sin ayuda de nadie. Bueno, eso de sin ayuda de nadie es relativo. Realmente la tuvo en la forma de un tipo barbudo al que, por consejo de su siempre fiel amigo y colaborador Mike Campbell, acudió para que fuera el productor del proyecto. La trayectoria de Rick Rubin le avalaba como un sincero amante de la música que siempre ponía al artista y su arte por delante de todo. Con él iba a hacer historia. Uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos. (Juanjo Frontera)

The Beatles – Get Back (Peter Jackson)

Otros documentales y películas de 2021

The Velvet Underground (Todd Haynes)

1971, el año en el que la música lo cambió todo (Asif Kapadia)

What Drives Us (Dave Grohl)

Héroes, Silencio y rock & roll (Alexis Morante)

Justicia Universal (Dorian)

Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story (Andy Mundy-Castle)

Woodstock 99: Peace Love and Rage (Garret Price)

Ellas Son Eléctricas (Leo Cebrián Sanz y Paco Manjón)

Madonna – Madame X (Ricardo Gomes)

Doble Pletina – Stop (Stanley Sunday)

Creation Stories – Nick Moran

Mejores libros musicales de 2021

Hotel California: Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon, 1967-1976 (Contra)

Puede que sea por las limitaciones derivadas de la situación actual, pero ahora parecen disfrutarse de manera especial esos volúmenes focalizados sobre épocas pretéritas, en las que los límites de la conducta brillaban por su ausencia y el hedonismo marcaba el devenir diario de sus afamados protagonistas. Es lo que sucede con la presente referencia, que pasa a engrosar el catálogo de editorial catalana Contra, más concretamente su fantástica selección de temática musical. Y es que, en ese sentido, Hotel California: Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon, 1967-1976 (Contra, 21) es una auténtica catarsis. El libro retrata con cuidado y detalle enciclopédico la gloriosa época del country/folk, los cantautores, y (de refilón) la corriente hippie acontecida en Los Ángeles –centrándose en la zona de Laurel Canyon– a lo largo de esa década que abarca desde mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta. (Raúl Julián)

Amor Crónico: Memorias de Chris Frantz (Libros Del Kultrum)

Si tuviéramos que enumerar bandas que han cambiado paradigmas en la música pop occidental del siglo XX, sin lugar a duda los Talking Heads están entre una de ellas. David Byrne, Tina Weymouth, Jerry Harrison, y el autor de este libro, Chris Frantz, han quedado en los anales como una de las formaciones más intrépidas, subversivas, inquietas e inspiradas de aquella horda de bandas y personalidades que surgieron en la denominada new wave, o en los albores del punk norteamericano. Eran una maquinaria engrasada a la perfección. Sus directos -memorables si atendemos a la célebre Stop Making Sense (1984) de Jonathan Demme– siempre transportaban al espectador a un estado casi mántrico, en donde los ritmos dislocados mecían armonías serpenteantes que se bifurcaban por meandros inesperados. (Luis Moner)

Depeche Mode by Anton Corbijn 81-18 (Taschen)

Es difícil desligar la identidad de Depeche Mode de la de Corbjin, ya sea a través de sus excelentes y reconocibles fotografías, como de sus diseños de escenario, carátulas de algunos de sus discos y singles o en sus recordados videoclips. Piensen en esos vídeos en blanco y negro de la época de Music For The Masses (1987), en los cowboys almerienses de “Personal Jesus” o en ese rey paseando por parajes de Escocia, Portugal o los Alpes suizos de “Enjoy The Silence”. Todo ello lo encontraremos minuciosamente documentado en imágenes y acompañado por algunas anotaciones del autor, en las que conoceremos más detalles del momento en el que están inmortalizadas. Un lujoso volumen con un formato espectacular editado por Taschen, que condensa más de treinta años de colaboración conjunta. Una auténtica joya que nos invita a un recorrido por la historia del grupo desde sus comienzos a Spirit (2017)

Otros libros musicales destacados de 2021

La luz en sus entrañas: Conversaciones con Fernando Alfaro (Muzikalia)

Música de Cámara: Sobre el Wu-Tang Clan (En 36 Cámaras) (Libros del Kultrum)

Come As You Are. La Historia de Nirvana de Michael Azerrad (Contra)

Steve Van Zandt – Flechazos y rechazos (Libros del Kultrum)

Mala Rodríguez – Cómo Ser Mala (Editorial Planeta)

Sinéad O’Connor – Remembranzas: Escenas De Una Vida Complicada (Libros Del Kultrum)

Chris Heath – Pet Shop Boys, literalmente (Contra)

La Tierra Que Vio Nacer El Blues – Alan Lomax (Libros Del Kultrum)

Crass – Tienen Una Bomba. Manifiestos, Declaraciones y Arte (Editorial La Felguera)

Flea – Acid for the Children (Libros Cúpula)

Balearic: Historia Oral De La Cultura De Club En Ibiza – Luis Costa/Christian Len (Contra)

Javier Krahe ‘Ni feo, ni católico, ni sentimental’ (Reservoir Books)

Eric Jiménez – Viaje al centro de mi cerebro (Plaza Janés)

Starlust. Las fantasías secretas de los fans de Fred Vermorel (Contra)

Historia del Rap. Cultura Hip Hop y Música de Combate (Ma Non Troppo)

Libro: Donat Putx – Pascal Comelade, l’argot del Soroll (Empúries)

La música no es lo más importante – Javier Becerra (Libros.com)

Toma De Tierra de Bruno Galindo (Libros Del K. O.)

Japrocksampler. Cómo El Rock Le Voló La Cabeza Al Japón De Posguerra – Julian Cope (Contra)

Haz lo que quieras (Do What You Want). La historia de Bad Religion

Lo Mejor de 7 Minutos



Como siempre desde hace casi quince años, nuestra sección 7 Minutos al Día se encarga de darte a conocer casi diariamente multitud de bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. En 2021 te hemos presentado más de 200 artistas y grupos en nuestra sección diaria, además de incluir cerca de 500 canciones, también de bandas y artistas emergentes, en nuestra PlayList Emergente que publicamos de manera semanal. Entre todos ellos hemos hecho una selección de 25 nombres nacionales y otros tantos internacionales que te presentamos a continuación.

Nacionales: (top 3)

Coque Tornado

Wide Valley

The Mitchums

Nacionales: del 4 al 25 en orden alfabético

Arde Bogotá

Cisco Fran

Dilema Quartet

Firmado Carlota

J.C. & The Echo Chamber

Juana Everett

Kamikaze Helmets

Les Conches Velasques

Nereu i les Bèsties Marines

Néboa

Nova Waves

Olatz Salvador

Pablo Prisma y las Pirámides

Pixel de Stael

Reme

Sonograma

Terry vs Tori

The GTO’s

The Last Concorde

The Stirrings

Tiburona

Zirconita

Internacionales: (top 3)

Poor Little Things (Australia)

Cabeza de Niña (Argentina)

Pottery (Canadá)

Internacionales: del 4 al 25 en orden alfabético

Bad Waitress (Canadá)

Cecilia Sur y los Misterios (Argentina)

Classiky Vay (Chile)

Daydream Three (Italia)

Devoran Entre Sí (Argentina)

Drugstore Romeos (Inglaterra)

Elefante (México)

Elias Bendix (Dinamarca)

Emy (Bélgica)

Fransia (Argentina)

Good Morning TV (Francia)

Iván Salo (Argentina)

Kety Fusco (Suiza)

La Era de Acuario (México)

LEA (Colombia)

Leonora Post Punk (México)

María Codino (Argentina)

Matt Maltese (Inglaterra)

Mulas (Argentina)

Ni Voz Ni Voto (Perú)

Paul Dutton (Estados Unidos)

Yard of Blondes (Estados Unidos)

Se nos fueron en 2021

En este año 2021, como en 2020, hemos sufrido la desaparición de nombres importantes de la música nacional e internacional. En cuanto a la escena nacional se nos han ido este año gente como Boni (Barricada) y Paco Arenas (Blacanova, Beladrone, Martes Niebla). Aunque no eran originarios de nuestro país, sentíamos también como nuestros a Georgie Dann y Raffaella Carrá, así como a la leyenda de las rancheras Vicente Fernández. El periodismo nacional también ha estado doblemente de luto, primero con el fallecimiento de Oriol Llopis, y posteriormente con el del fotoperiodista Xavier Mercadé. En cuanto a los nombres internacionales, nos sacudió el fallecimiento de Charlie Watts, el primer Rolling Stone clásico que se nos va. También sufrimos la desaparición del genial e inimitable Franco Battiato. Junto a ellos, nos han dejado también nombres como Gerry Mardsen (Gerry and The Peacemakers), Sylvain Sylvain (New York Dolls), Phil Spector, Tom Stevens (Long Ryders), Sophie, Hilton Valentine (The Animals), Mary Wilson, Chick Corea, Bunny Wailer, Lloyd Price, Anita Lane, Robby Steinhardt (Kansas), Paul Cotton (Poco), Dusty Hill (ZZ Top), Don Everly, Lee “Scratch” Perry, Susan Anway (Magnetic Fields), Sara Dash (Labelle), Richard H. Kirk (Cabaret Voltaire), George Frayne (Commander Cody), The Jazz Butcher, Alan Lancaster (Status Quo), Paddy Moloney (The Cheiftains), Margo Guryan, Hank Von Helvete (Turbonegro), John Miles, Steve Bronski (Bronski Beat) y Michael Nesmith.