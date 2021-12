Resumen – Mejores 2021: Discos, canciones, libros, emergentes, documentales…

Durante toda esta semana te hemos traído nuestro especial anual de #Mejores2021MZK. Unas listas en las que hemos querido hacer un repaso por los artistas que más han emocionado durante 2021 a través de sus discos, sus canciones, libros o documentales. Además de hacer una importante parada en las bandas emergentes, que día a día tratamos de descubrirte en nuestra sección 7 Minutos Al Día. Este año, como el pasado, no hemos querido destacar conciertos y festivales, porque consideramos que el sector ha estado a medio gas. Hemos asistido a todos los eventos que hemos podido y esperamos que en 2022 la situación cambie.

Por si no has estado atenta a cada una de las listas, vamos a recopilar todos ellos en este post.

Mejores de 2021 en Muzikalia

Mejores discos internacionales de 2021

2021 ha sido un año en el que ha habido de todo, desde debuts estimulantes, a más de un veterano poniendo las cosas en su sitio. Artistas que han vuelto a reivindicarse con interesantes álbumes y alguna que otra sorpresa. Pero el balance ha sido positivo y tal y cómo podéis comprobar en este ranking, estamos ante un buen número de discos llenos de grandes canciones e intensas emociones.

01 Low – HEY WHAT (Sub Pop / Popstock)

02 Olivia Rodrigo – Sour (Geffen)

03 Arlo Parks – Collapsed in sunbeams (Transgressive Records / [PIAS])

Mejores discos nacionales de 2021

En 2021 hemos asistido al debut de multitud de bandas, a la edición de álbumes de viejos conocidos, a esperados regresos o a la consolidación de algunas promesas. Estos son los discos que más nos han gustado.

01 Tulsa – Ese éxtasis (Tulsa / Intromúsica)

02 Joana Serrat – Hardcore from the Heart (Great Canyon Records)

03 Zahara – PUTA (G.O.Z.Z. Records)

Las 100 mejores canciones de 2021

Como viene siendo costumbre en los últimos años, hemos confeccionado una lista con 100 temas de bandas y artistas nacionales e internacionales, sin distinción. En cuanto al orden, resulta complicado destacar alguna por encima de las otras 99, así que hemos optado por presentarlas alfabéticamente por nombre del intérprete. Seis horas y media de composiciones que entendemos, reflejan bien cómo ha sido el año en Muzikalia y en nuestra escena.

Escucha las 100 mejores canciones de 2021

Mejores documentales y películas musicales de 2021

Summer of Soul (Questlove)

enlace a la reseña completa

¿Saben lo que es estar dos horas con la piel de gallina y el corazón a punto de salirse por la boca? ¿Han experimentado alguna vez eso por pura emoción? Yo, desde luego, no recuerdo algo así en mi vida. Quizá algún pasajero síndrome de Stendhal al estar en algún museo, pero les aseguro que nada tan fuerte como lo sentido al ver este film que ya les anticipo, considero que es el documento musical del año, por no decir de la década, o incluso del siglo. Es, además, todo un acto de justicia. Por eso, que llamen al Harlem Cultural Festival “el Woodstock negro” constantemente en medios que se dicen serios, me parece una boutade de lo más insultante. (Juanjo Frontera)

Tom Petty – Somewhere You Feel Free:The Making Of Wildflowers (Mary Wharton)

enlace a la reseña completa

“Realmente no hay reglas en lo que estamos haciendo ahora, las canciones son lo que importa”. Eso decía un excitado Tom Petty cuando estaba grabando Wildflowers, un álbum con el que quiso ser totalmente libre de los constreñimientos de una banda, The Heartbreakers, que aunque tocaba sus canciones, le condicionaba al tener que contar con otras opiniones. Wildflowers fue el disco que siempre había querido hacer, el que siempre había sabido que podía hacer sin ayuda de nadie. Bueno, eso de sin ayuda de nadie es relativo. Realmente la tuvo en la forma de un tipo barbudo al que, por consejo de su siempre fiel amigo y colaborador Mike Campbell, acudió para que fuera el productor del proyecto. La trayectoria de Rick Rubin le avalaba como un sincero amante de la música que siempre ponía al artista y su arte por delante de todo. Con él iba a hacer historia. Uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos. (Juanjo Frontera)

The Beatles – Get Back (Peter Jackson)

reseña próximamente

Aquí puedes consultar otros documentales y películas de 2021.

Mejores libros musicales de 2021

Hotel California: Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon, 1967-1976 (Contra)

enlace a la reseña completa

Puede que sea por las limitaciones derivadas de la situación actual, pero ahora parecen disfrutarse de manera especial esos volúmenes focalizados sobre épocas pretéritas, en las que los límites de la conducta brillaban por su ausencia y el hedonismo marcaba el devenir diario de sus afamados protagonistas. Es lo que sucede con la presente referencia, que pasa a engrosar el catálogo de editorial catalana Contra, más concretamente su fantástica selección de temática musical. Y es que, en ese sentido, Hotel California: Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon, 1967-1976 (Contra, 21) es una auténtica catarsis. El libro retrata con cuidado y detalle enciclopédico la gloriosa época del country/folk, los cantautores, y (de refilón) la corriente hippie acontecida en Los Ángeles –centrándose en la zona de Laurel Canyon– a lo largo de esa década que abarca desde mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta. (Raúl Julián)

Amor Crónico: Memorias de Chris Frantz (Libros Del Kultrum)

enlace a la reseña completa

Si tuviéramos que enumerar bandas que han cambiado paradigmas en la música pop occidental del siglo XX, sin lugar a duda los Talking Heads están entre una de ellas. David Byrne, Tina Weymouth, Jerry Harrison, y el autor de este libro, Chris Frantz, han quedado en los anales como una de las formaciones más intrépidas, subversivas, inquietas e inspiradas de aquella horda de bandas y personalidades que surgieron en la denominada new wave, o en los albores del punk norteamericano. Eran una maquinaria engrasada a la perfección. Sus directos -memorables si atendemos a la célebre Stop Making Sense (1984) de Jonathan Demme– siempre transportaban al espectador a un estado casi mántrico, en donde los ritmos dislocados mecían armonías serpenteantes que se bifurcaban por meandros inesperados. (Luis Moner)

Depeche Mode by Anton Corbijn 81-18 (Taschen)

enlace a la reseña completa

Es difícil desligar la identidad de Depeche Mode de la de Corbjin, ya sea a través de sus excelentes y reconocibles fotografías, como de sus diseños de escenario, carátulas de algunos de sus discos y singles o en sus recordados videoclips. Piensen en esos vídeos en blanco y negro de la época de Music For The Masses (1987), en los cowboys almerienses de “Personal Jesus” o en ese rey paseando por parajes de Escocia, Portugal o los Alpes suizos de “Enjoy The Silence”. Todo ello lo encontraremos minuciosamente documentado en imágenes y acompañado por algunas anotaciones del autor, en las que conoceremos más detalles del momento en el que están inmortalizadas. Un lujoso volumen con un formato espectacular editado por Taschen, que condensa más de treinta años de colaboración conjunta. Una auténtica joya que nos invita a un recorrido por la historia del grupo desde sus comienzos a Spirit (2017)

Aquí puedes consultar otros libros musicales de 2021.

Mejores artistas emergentes de 2021 aparecidos en 7 Minutos Al Día

Como siempre desde hace casi quince años, nuestra sección 7 Minutos al Día se encarga de darte a conocer casi diariamente multitud de bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. En 2021 te hemos presentado más de 200 artistas y grupos en nuestra sección diaria, además de incluir cerca de 500 canciones, también de bandas y artistas emergentes, en nuestra PlayList Emergente que publicamos de manera semanal. Entre todos ellos hemos hecho una selección de 25 nombres nacionales y otros tantos internacionales que te presentamos a continuación.

Nacionales: (top 3)

Coque Tornado

Wide Valley

The Mitchums

Aquí puedes consultar nuestros 25 artistas emergentes de 2021.