Lea Leone avanza ‘La Droga’, que formará parte de su debut

Hace un par de años nos sorprendía el debut de Lea Leone (Natalia Alfaro León), hija de Fernando Alfaro e Isabel León, que se presentaba con las canciones “Oxígeno” y «Los pájaros«, producidas por Jose Manuel Mora (bajista de Surfin’ Bichos, Mercromina y Burrito Panza), hombre de confianza de esa “familia” de la que han salido tantas felices ramificaciones musicales patrias.

Este año descubriremos por fin su álbum de debut, que viene anticipado por esta «La Droga», en la que sigue ahondando en ese folk agridulce y costumbrista a medio camino entre Nacho Vegas, Vainica Doble, Leonard Cohen, Jacques Brel o Adrianne Lenker.

Escucha ‘La Droga’ de Lea Leone

Tu chute es más potente,

por eso no deja de doler.

Gracias a su analogía

sobrevivo, es pura química.

Nada me coloca tanto

como tu mano apretando mi mano.

«Yo controlo»,

suelo decir.

Pero al llegar la noche

vuelvo a recurrir a ti.

No es amor si hay necesidad,

no caigamos en eso de

romantizar llorar.

Encontré otra sustancia.

No es lo mismo, pero esta no mata.

Quizá ya te lo han contado:

se parece al placer que me daba tu mano.

Volveré cuando

no sea así

esta forma tan jodida

de pensar en ti y en mí.

Cuando llegue

abrázame

de ese modo hueco

que no me quiere retener.

Es mejor así, sin apretar.

Que eso engancha y acabamos

por romantizar llorar.

Foto Lea Leone: Toni Delong