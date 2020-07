Joy Division publican la edición 40 aniversario de ‘Closer’

Joy Division (recuerda nuestro especial dedicado a Ian Curtis) lanza hoy una edición limitada y remasterizada de su álbum Closer (1980). Esta nueva edición en vinilo transparente celebra el 40 aniversario del segundo disco del grupo británico, tras la publicación el año pasado de la edición limitada conmemorativa de su disco de debut Unknown Pleasures (1979). En el 2019 Joy Division estrenó los vídeos oficiales de las canciones de Unknown Pleasures.

Clips dirigidos por realizadores de todo el mundo que re imaginaron el concepto visual de cada canción.

Con tan solo dos discos de estudio, Joy Division es uno de los grupos más influyentes en la historia del pop. Su sonido, su repertorio, sus letras, la magnética personalidad de su cantante Ian Curtis (fallecido el 18 de mayo de 1980) incluso las portadas de sus álbumes siguen atrayendo el interés de miles de fans en todo el mundo.

Junto con la publicación de esta edición 40 aniversario de Closer, también se ponen a la venta ediciones limitadas remasterizadas en vinilo 12″ de ‘Transmission,’ ‘Atmosphere’ y ‘Love Will Tear Us Apart’. Estos singles han estado descatalogados desde hace años y se podrán adquirir ahora en ediciones de 180 gramos que incluyen el arte original.

Transmission 12”

A: Transmission

B: Novelty

Love Will Tear Us Apart 12”

A: Love Will Tear Us Apart

B: These Days

Atmosphere 12”

A: Atmosphere

B: She’s Lost Control

Closer 12”

Side A

Atrocity Exhibition

Isolation

Passover

Colony

A Means To An End

Side B

Heart And Soul

Twenty Four Hours

The Eternal

Decades