Llegan tres nuevas ediciones de ‘What’s Going On’ de Marvin Gaye, por su 50 aniversario

Marvin Gaye, el “Prince Of Soul” de Motown, ya era un artista de éxito durante casi una década cuando, en 1971, alcanzó nuevas alturas con su álbum “What’s Going On”. Fue una grabación histórica inmediata, el primero de los álbumes de Gaye en romper el top diez de los mejores LP de Billboard y rápidamente se convirtió en el disco más vendido de Motown.

Hasta el día de hoy, “What’s Going On”es aclamado como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, ganando el puesto número uno en la lista 2020 de la revista Rolling Stone de “Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos“.

Celebrando este innovador álbum en el aniversario del lanzamiento de la canción principal como single, UMe publica tres colecciones digitales que honran la profundidad de este álbum de Marvin Gaye y que puedes escuchar aquí debajo.

Llega una nueva colección digital, What’s Going On: Edición Deluxe / 50 Aniversario. Esto incluye el álbum original, más 12 pistas adicionales con cada una de las versiones de single mono original del LP y sus caras B, dos de las cuales son tomas diferentes: “God Is Love” y “Sad Tomorrows” y una versión anterior de “Flying High” (in the Friendly Sky) ” También se incluye la primera mezcla de la canción principal, inicialmente hecha como referencia para el departamento de control de calidad interno de Motown antes de que se añadieran trompas y cuerdas; una mezcla instrumental dramática; un “Coffeehouse Mix” del ingeniero ganador del Grammy, Russ Elevado, que enfatiza la guitarra acústica previamente descartada de la pista; originalmente disponible en un EP exclusivo de 10″ del Record Store Day del 2016 para el 45 aniversario del álbum. También se incluye de ese mismo lanzamiento de 2016 un ”What’s Going On” a dúo con el artista de Motown BJ the Chicago Kid. Otras pistas son una versión preliminar de “Symphony”, escrita por Marvin con Smokey Robinson, en la que Marvin canta una y otra vez: ”What’s Going On” mientras la canción del mismo nombre permaneció inédita; y la instrumental “I Love the Ground You Walk On”, grabada durante el mismo período.

También, disponible como versión digital independiente, What’s Going On: The Detroit Mix. La mezcla original de la ciudad natal del álbum, rechazada por Marvin en el último minuto para ser rehecha en Los Ángeles. Si bien las grabaciones se mezclaron en abril de 1971, permanecieron inéditas hasta 2001, cuando se incluyeron en la Edición Deluxe de 2CD del 30 Aniversario. El Detroit Mix muestra una sensación más relajada, desnuda y percusiva que en el álbum, así como pistas únicas y algunas letras adicionales.

Además, UMe ha lanzado Funky Nation: The Detroit Instrumentals, un grupo de 14 pistas que Marvin Gaye grabó a finales del verano y otoño de 1971, después del lanzamiento inicial de What’s Going On. En lugar de salir de gira tras el éxito del álbum, Gaye juntó el funk y el rock con una banda única liderada por el entonces bateria de gira de Motown, Hamilton Bohannon: Ray Parker, Jr. , de 17 años, Melvin Ragin a.k.a “Wah Wah Watson” (solo 20) y Leroy Emmanuel de Fabulous Counts (un joven experimentado de 25 años) a la guitarra, y Michael Henderson, de 20 años, al bajo. Gaye tocaba el teclado y percusión. Si bien algunas canciones de Funky Nation se publicaron en lanzamientos especiales anteriores, la mayoría de las canciones se publicaron recientemente en la Edición Deluxe del 40 Aniversario de What’s Going On en 2011, y ahora, por primera vez, obtendrán su propio lanzamiento digital individual.