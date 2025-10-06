Loquillo – Corazones legendarios (Warner)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Existe una fórmula casi convertida en tópico desde hace ya unos cuantos años: que los artistas veteranos repasen su carrera rodeándose de invitados de varias generaciones. Loquillo es el último en unirse para reactivar catálogo y cruzar públicos. Una maniobra que puede verse como reivindicación de una carrera o como estrategia calculada.

Corazones legendarios es un doble álbum que reúne a una veintena de voces para reinterpretar algunas de las canciones más reconocibles de su repertorio. Más allá del despliegue de nombres, el proyecto plantea una pregunta incómoda: ¿qué se gana realmente en estos ejercicios de revisión? En muchos casos, poco más que un barniz de actualidad y un puñado de menciones cruzadas.

El planteamiento es conocido: invitar a colegas, referentes o figuras más alternativas para ofrecer “nuevas” lecturas de viejos temas. En este caso, Loquillo convoca a Dani Martín, Leiva y Rubén Pozo, Manolo García, Coque Malla, Bunbury, Carlos Tarque, Raphael o Los Secretos, pero también a J, Nacho Vegas o las Hinds. El resultado es tan impecable en su producción como previsible en su desarrollo: una sucesión de revisiones pulcras donde cada artista aporta su sello sin alterar demasiado el núcleo de unas canciones que ya habían alcanzado su forma definitiva hace mucho tiempo.

Es un trabajo cuidado, elegante, con oficio, pero que a veces suena más a homenaje institucional que a una verdadera conversación entre generaciones. Hay momentos logrados como la sobriedad de Nacho Vegas en “La edad de oro” o cuando Carlos Tarque vuelve cruda y potente “Carne para Linda”, devolviéndola a su raíz más roquera. Raphael sorprende en “Voluntad de bien”, aportando su personal teatralidad o Hinds refrescan «Sonríe». Habrá quien disfrute de la unión de los Pereza Leiva y Rubén Pozo en «Rock and Roll Star», del tono canalla que imprime Jorge Ilegal a «Rock Suave» y de la revisión entre las Ronettes y The Jesus and Mary Chain a «El ritmo del garage» junto a J de Los Planetas. El resto de versiones se mueven entre la reverencia y el cálculo. Quizá por eso, Corazones legendarios deja una sensación ambivalente.

Loquillo no pierde el pulso ni la autoridad, pero tampoco se expone. Y ahí reside la paradoja: los duetos suponen diálogo, pero a menudo solo devuelven eco.

Escucha Loquillo – Corazones legendarios

