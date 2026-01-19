Los belgas La Jungle anuncian disco y avanzan un par de canciones

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El grupo belga La Jungle anunció el pasado viernes el lanzamiento de un nuevo álbum. Su título será An Order Of Things y está previsto que vea la luz el 17 de abril de 2026 a través de su propio sello, Hyperjungle Recordings. El disco contendrá nueve temas compuestos en Mons, Bélgica, a orillas del río La Trouille y grabados en los bosques de Normandía.

Para este lanzamiento, el séptimo disco de estudio de su carrera, el dúo formado por Roxie y Jim se convierte en trío añadiendo un nuevo componente, Da. El nuevo miembro, además de participar en las tareas de composición de las nuevas canciones, facilita que La Jungle vayan a publicar su primer álbum con dos baterías tras 700 conciertos y más de 10 años de giras.

Como adelanto de su nuevo disco, La Jungle han publicado dos canciones: «Witches Carousel» y «Sabertoother». Estos nuevos temas están disponibles en la página de Bandcamp del grupo, donde también puedes reservar el disco en compra anticipada.

<a href="https://lajungle.bandcamp.com/album/an-order-of-things">An Order Of Things de LA JUNGLE</a>

(Foto: Studio Derville)