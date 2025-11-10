Mad Cool anuncia a Nick Cave, Foo Fighters, Florence + The Machine, Wolf Alice y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Mad Cool Festival, del que hace pocos días te contábamos sus novedades, celebra su décimo aniversario del 8 al 11 de julio de 2026 en el espacio Iberdrola Music de Villaverde (Madrid) y hoy desvela un cartel que lo confirma como uno de los encuentros musicales más importantes de Europa.

Un cartel de altura

Su plantel reúne a más de 70 artistas de primer nivel, con jornadas de identidad propia y una cuidada propuesta artística que combina grandes nombres internacionales y talento emergente. Foo Fighters encabezan la jornada inaugural del miércoles 8 de julio, en una cita única en España dentro de su gira mundial Take Over Tour, acompañados por Moby, Wolf Alice, The War On Drugs y una de las sensaciones del año, The Last Dinner Party.

El jueves 9 de julio será el turno de Florence + The Machine, Lorde y Jennie (Blackpink), que protagonizan una jornada dominada por la energía, la juventud y la diversidad de estilos, junto a artistas como Teddy Swims, Zara Larsson o Charlie Puth.

El viernes 10 brillará con Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Pixies —celebrando su 40 aniversario—, Halsey y A Perfect Circle, en un despliegue que recorre distintas generaciones y estilos del rock y el pop contemporáneo.

El cierre del sábado 11 contará con Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, David Byrne, The Black Crowes y Kasabian, completando un final de altura que promete emociones intensas y una celebración a la altura de la efeméride.

Además, Mad Cool refuerza su compromiso con la música electrónica —con Richie Hawtin, Boys Noize o Nina Kraviz entre los confirmados— y con el talento nacional, destacando nombres como La Paloma, Hoonine, Aerea o Young Prado.

Consulta el cartel

Entradas para Mad Cool

Preventa Santander y Preventa Socixs

Abono general – 225€ + gastos de distribución /

Abono VIP – 380€ + gastos de distribución.

Entrada de día general – 85€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP – 130€ + gastos de distribución.

Venta general

Abono general – 240€ + gastos de distribución.

Abono VIP – 425€ + gastos de distribución.

Entrada de día general – 95€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP – 160€ + gastos de distribución.

A la venta en www.madcooltickets.com a partir del 20 de noviembre.