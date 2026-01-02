Mad Cool 2026 desvela los horarios de sus cuatro jornadas
Mad Cool Festival está llamado a ser uno de los encuentros musicales más importantes de Europa, gracias a uno de los carteles más atractivos que les recordamos. El evento celebra su décimo aniversario del 8 al 11 de julio de 2026 en el espacio Iberdrola Music de Villaverde (Madrid).
Por sus cuatro jornadas pasarán más de 70 artistas, entre quienes destacan Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lorde, Pulp, Wolf Alice, Nick Cave & The Bad Seeds, Jennie, Moby, Kings of Leon, Halsey, Pixies, David Byrne, Sigrid y muchos más.
El festival apuesta por un modelo más cómodo, espacioso y relajado, fruto de la escucha activa a su público durante los últimos años. Antes de revelar el cartel, la organización ha querido presentar esta nueva etapa, definida por su carácter más cercano y exclusivo, donde la prioridad será el bienestar y la experiencia de los asistentes.
Así lo anunciaban: “Mad Cool Festival cumple diez años en 2026 y queremos celebrarlo dando un salto cualitativo. El nuevo modelo nace de escuchar a nuestro público, de poner sus necesidades en el centro y de ofrecerles un espacio donde disfrutar de la música con la máxima calidad y comodidad. Ellos son la esencia del festival y con ellos seguiremos construyendo el futuro”.
Hoy Mad Cool desvela sus horarios:
Entradas para Mad Cool
Preventa Santander y Preventa Socixs
Abono general – 225€ + gastos de distribución /
Abono VIP – 380€ + gastos de distribución.
Entrada de día general – 85€ + gastos de distribución.
Entrada de día VIP – 130€ + gastos de distribución.
Venta general
Abono general – 240€ + gastos de distribución.
Abono VIP – 425€ + gastos de distribución.
Entrada de día general – 95€ + gastos de distribución.
Entrada de día VIP – 160€ + gastos de distribución.
A la venta en www.madcooltickets.com