Mad Cool Festival anuncia novedades para su edición de 2026

Mad Cool Festival celebrará los próximos 8, 9, 10 y 11 de julio de 2026 su décimo aniversario con una profunda renovación de formato que busca marcar un nuevo capítulo en su historia.

El evento madrileño apuesta por un modelo más cómodo, espacioso y relajado, fruto de la escucha activa a su público durante los últimos años. Antes de revelar el cartel, la organización ha querido presentar esta nueva etapa, definida por su carácter más cercano y exclusivo, donde la prioridad será el bienestar y la experiencia de los asistentes.

En palabras de la organización: “Mad Cool Festival cumple diez años en 2026 y queremos celebrarlo dando un salto cualitativo. El nuevo modelo nace de escuchar a nuestro público, de poner sus necesidades en el centro y de ofrecerles un espacio donde disfrutar de la música con la máxima calidad y comodidad. Ellos son la esencia del festival y con ellos seguiremos construyendo el futuro”

Desde 2023, el festival ha impulsado una estrategia de mejora continua basada en las opiniones de miles de asistentes, que ha derivado en cambios sustanciales: reducción de aforos, rediseño de escenarios, ampliación de zonas de descanso, restauración y sombra, mejora de la accesibilidad y refuerzo de servicios básicos.

En 2026, Mad Cool dará un paso más con un modelo sostenible y equilibrado, que ofrecerá mayor espacio por persona y una programación con identidad propia para cada jornada. Un formato pensado para disfrutar de la música en un entorno cuidado, reafirmando su papel como referente cultural y motor turístico de Madrid.