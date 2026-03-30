Margarita Quebrada avanzan su nuevo disco con '2U'

Margarita Quebrada presenta «2U», primer adelanto de su próximo trabajo y confirmación de una nueva etapa creativa. Tras consolidarse con Gas Lágrima, la banda ha construido un imaginario sonoro propio, marcado por atmósferas densas, tonos nostálgicos y una identidad estética reconocible dentro del panorama alternativo español.

Después de más de cuatro años de gira y un proceso compositivo prolongado, «2U» se despliega como una pieza introspectiva, de texturas envolventes y carga emocional contenida.

La canción mantiene la esencia del proyecto, pero la lleva hacia una mayor madurez, combinando influencias de la new wave y el pop oscuro con un enfoque melódico más accesible.

Escucha «2U» de Margarita Quebrada

Próximos conciertos Margarita Quebrada

09/04/2026 – Barcelona, PPL United @Sala Upload

14/05/2026 – Córdoba, Fueled By Salmorejo @Hangar

09/10/2026 – Madrid, Inverfest @Sala But