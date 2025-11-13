Marta – Out The Way (False Idols)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La relación tan estrecha que mantienen Marta y Tricky ha dado hasta la fecha buenos frutos. Los dos se conocieron en Polonia donde el autor del totémico Maxinquaye estaba ofreciendo unos conciertos. Necesitaba una cantante con urgencia, y tras una primera y fallida audición con una candidata en la que no hubo la conexión adecuada sobre el escenario, el manager del inglés dijo que conocía una camarera que cantaba. Esta vez la conexión fue idílica y cantó durante toda la gira, y además Tricky le prometió que cantaría en su próximo disco.

Ese disco era el desgarrador Fall To Pieces (2020), un trabajo en el que la pena por la muerte de su hija, Mazy Topley-Bird, recorre todos los surcos. A partir de ahí seguiría el disco de debut de Marta bajo el título de When It’s Going Wrong (2023), y el que ahora nos disponemos a reseñar, Out The Way (False Idols, 2025), de nuevo producido por su camarada.

Un disco que vuelve a dejar constancia de la admiración, respeto y complementariedad que existe entre los dos. Se nota en el devenir sinuoso de unas canciones que tejen unas ambientaciones misteriosas, con un halo de extraña ingravidez. A estas alturas el trip-hop está más que rentabilizado, pero en manos sabias es capaz de seguir siendo un espacio abonado para la imaginación.

El tono susurrante -a veces quebradizo y otras vulnerable- de Marta Z?akowska en su forma de cantar es la puerta de entrada a todos los temas que integran el disco, y cómo ella sabe llevarlos a su terreno. En la inicial “Slow Dance” aparece la voz fumada de Tricky en algún momento, y toda la tonada desprende una sensación de goticismo no muy alejado de Dead Can Dance o Sisters of Mercy. En “Out The Way” la veta más rock aparece a través de requiebros de guitarra y bajos pesados que hacen su aparición inesperada en una toma de postpunk abúlico.

La música de baile toma la iniciativa en “Leave The Lights”, en algo así como delimitar la EBM en cámara lenta, mientras que en “Way Up In”, crean un marco sonoro cercano a la sci-fi y al soul retrofuturista (con arreglos orquestales) con la voz de Marcela Rybska a los coros. El clasicismo trip-hopero está en buenas manos con “Voodoo Cherry”, y “My Mighty” es una serpenteante tonada con sintetizadores y samplers que son una invitación a dejarse llevar con los ojos cerrados.

