Matt Maltese + Sophie May (Sala Villanos) Madrid 12/04/26

En 2017 dos lideres mundiales apuraron sus últimas copas viviendo un tórrido romance, mientras las sirenas anunciaban el fin del mundo. Ellos mismos había apretado el botón que desencadenaba todo. Dicen que cuando todo se desmorona, lo último que desaparece es la necesidad de compañía y eso debieron pensar Donald Trump y Theresa May en aquel bunker.

La escena no pertenece a ninguna distopía de Apple TV, sino al universo de “As the World Caves In”, la canción con la que Matt Maltese convirtió el apocalipsis en una balada romántica con mala leche y con la que saltó a la fama. Publicada en 2017 como single y resucitada años después gracias a la viralidad de TikTok, con la ayuda de versiones como la de Sarah Cothran, la canción resume perfectamente el talento del personaje que nos ocupa. Con solo veintisiete años es poseedor de un humor seco e ironía típicamente “british” y mezcla la tragedia política con el romance diario, tiene cinco LPs de temas propios y un sexto de versiones y parece que nos va a seguir dando muchas sorpresas.

Y algo de todo ese romanticismo torcido y ese cinismo elegante flotó en la Sala Villanos durante el concierto de Matt Maltese propiciado por Houston Party. Al contrario que en la gira que ha estado ofreciendo el pasado año, esta vez no hubo banda de acompañamiento y Maltese se presentó con un piano, un teclado y un sintetizador. Una decisión que podría haber restado ante otro tipo de público, pero la economía de medios no importó ni un ápice a su fervoroso público (mayoritariamente femenino y veinteañero) que respondió con una atención reverencial. Silencio absoluto durante las canciones y aplausos y gritos por encima del limitador de sonido de la sala, sobre todo por la parte femenina del respetable, al final de estas. La cola que había fuera, incluso horas antes de la apertura de puertas, con fans esperando desde por la mañana, podía haber sido el termómetro para saber lo que iba a pasar dentro.

La noche arrancó con la también británica Sophie May, telonera de lujo que se presentó igualmente en formato “desnudo”, acompañada por una preciosa guitarra Epiphone de caja. Venía a presentar su estupendo y reciente Stars and Teeth, del que cayeron unas cuantas.

Su corta actuación no solo sirvió para dejar patente su portentosa voz y sus canciones redondas de principio a fin, también nos vino a decir que, la aparente fragilidad no está reñida con la idea de llenar todo un espacio solo con una voz y una guitarra. May además maneja los tempos y el sentido del espectáculo, presentando algunos temas de manera encantadora, como hiciera con: “Brian Cox” contando la anécdota de cuando conoció al físico, o “Real Life Angel” dedicada a un “ángel” humano de su adolescencia.

Y aquí un detalle que merece la pena mencionar otra vez, el respeto del público fue total. Ni una conversación fuera de lugar, ni un murmullo, solo aplausos y miradas cómplices. Parece que la mala educación que se ve en otros conciertos es algo generacional y, sorprendentemente, no pertenece a estos veinteañeros que venían a atender y a dejar el ego el móvil aparcado.

Matt Maltese abrió con “Buses Replace Trains” de su último trabajo Hers (Tonight Matthew 2025) marcando desde el inicio esa extraña mezcla entre crooner desencantado, cronista sentimental y personaje de un club de la comedia. El set avanzó con naturalidad entre cortes como “Rom-Com Gone Wrong”, “Curl Up and Die” o “Everybody’s Just As Crazy As Me”, que comenzó lanzando un: “Is Everyone Crazy in Madrid?”, todos los temas beneficiados por lo austero del formato y la implicación de toda la sala.

Uno de los momentos más interesantes llegó con el cambio de instrumento: desde “Madhouse” hasta “Lobster”, se desplazó hacia un teclado y un sintetizador, situados al lado opuesto del piano principal. Un movimiento sencillo que, sin embargo, introdujo nuevas texturas en canciones como “Jupiter” o “Nightclub Love”, acercándolas a ese imaginario de club nocturno elegante y ligeramente decadente en el que tan bien se desenvuelve. No sin algunos problemas de sonido que, afortunadamente, el personal de Villanos subsanó en riguroso directo. Parece que el bueno de Matt ni siquiera venía con ayuda técnica ni “pipas” de escenario.

El sorpresivo regreso al escenario de Sophie May para “Arthouse Cinema” añadió un extra de complicidad entre ellos y para los presentes. Sus voces encajaron de maravilla, reforzando ese aire metanarrativo de la canción en la que, por cierto, nombra a Almodóvar; Maltese como director de su propio melodrama y el público como figurante encantado.

Y entonces llegó “As the World Caves In” y algunas de las presentes en primera fila se pusieron a flotar a dos metros por encima del suelo de la sala, o eso pareció. Sin artificios, sin necesidad de electricidad, solo piano, voz y unas cuatrocientas almas conteniendo la respiración. La transición a la divertida “Intolewd” fue tan fluida que apenas se notó el cambio de tercio entre canciones tan diferentes, como si el concierto entero hubiese estado avanzando hasta ese preciso momento.

“Cure For Emptiness” y el cierre con “Everyone Adores You (at least I do)”, cerró el circulo, ironía, vulnerabilidad y una honestidad que, en directo, se siente más que en sus grabaciones.

Lo de Matt Maltese en Madrid fue, en cierta manera, una paradoja, un concierto pequeño sin apenas producción de escenario, que sus fans hicieron enorme. Sin banda, sin alardes, pero con una conexión absoluta, digna de mencionar una y otra vez. Quizás por eso el cancionero del británico funcionan tan bien, porque como en aquel bunker imaginario de 2017, a veces basta una canción una voz… y ese “alguien” a tu lado mientras todo el mundo se viene abajo.

Fotos Matt Maltese + Sophie May: Fernando del Río