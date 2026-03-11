‘Mentirosa’ es lo nuevo de Russian Red

Russian Red ha publicado “Mentirosa”, el primer adelanto de Rojo Relativo Vol. I, el proyecto musical que acompañará su nueva etapa tras el lanzamiento hace dos años de Volverme a Enamorar (Sonido Muchacho).

La canción inaugura el universo sonoro de Rojo Relativo, que se desarrollará de forma progresiva en plataformas digitales, al margen de un calendario de lanzamientos convencional. Con apenas dos minutos y veinte segundos, “Mentirosa” funciona como una breve pieza experimental en la que conviven una melodía y una letra inéditas con un fragmento de “Se te Olvida”, registrada como “La mentira”.

Este cruce entre materiales preexistentes y nuevos anticipa el método creativo de esta etapa, donde las canciones se plantean como organismos abiertos que se transforman entre el escenario y la grabación, articulando las dos dimensiones de Rojo Relativo: el espectáculo en vivo —un cabaret surrealista donde confluyen música, poesía e improvisación— y el desarrollo musical que irá tomando forma canción a canción.

Escucha ‘Mentirosa’ de Russian Red

El próximo 21 de marzo, Russian Red estrena en Café Berlín (Madrid) el cabaret místico que inaugura esta nueva etapa. La residencia continuará durante la primavera y el verano en Madrid y Barcelona.

Residencia Madrid – Café Berlín

Sábado, 21 de marzo (estreno)

Sábado, 18 de abril

Sábado, 23 de mayo

Sábado, 13 de junio

Residencia Barcelona – El Molino

Viernes, 29 de mayo

Sábado, 30 de mayo

Entradas ya a la venta aquí.