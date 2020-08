Micka Luna – 11 (Plenilunium Records)

Micka Luna es un reputado compositor de bandas sonoras que tras años desarrollando una carrera internacional, trabajando junto a orquestas sinfónicas, artistas electrónicos y experimentales, nos obsequia con su propia voz y entrega su debut discográfico. 11, un viaje en toda regla a los momentos más sofisticados del trip hop que hace tres décadas nació en Bristol e inundó el mundo con sus bases sintéticas y ambientes hipnóticos.

De hecho, el disco de Luna ha sido grabado en la ciudad británica con ilustres invitados locales como Adrian Utley y Jim Barr (Portishead), Euan Dickinson (Massive Attack), a los que se suman Ali Chant (PJ Harvey), Leonor Watling (Marlango) o el co productor Rubén Martínez entre otros.

La deslumbrante “Sleeping Pills” abre el camino a once composiciones que oscilan en esos parámetros y nos adentran en un recorrido autobiográfico, apoyado en su sentida cadencia vocal y las brumosas texturas que plagan las canciones. Un trabajo lleno de razones para disfrutarlo de arriba a abajo, que nos hará soñar con la expansiva “No Love”, el convincente featuring de Leonor Watling en “You’ll Never Catch Me“, la delicadeza de “A Better Place”, los bonitos arreglos de “Vampire”, los desarrollos de “Trojan Horse” o la experimentación oscura de “Animal On Fire”.

Escucha Micka Luna – 11