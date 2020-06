Miss Caffeina presenta “Reina” con Rozalén

Un año después de publicarse Oh Long Johnson (Warner Music, 2019), disco que consiguió ser número 1 en ventas en la semana de lanzamiento, Miss Caffeina recuperan una de sus canciones más exitosas, “Reina”, para volver a grabarla junto a Rozalén.

«No teníamos pensado sacar más singles de Oh Long Jonhso, y de hecho “Reina” ya ha tenido vida propia sin serlo, pero hace unos meses tuvimos el placer de coincidir con Rozalén en un programa de televisión y cantarla juntos. Se creó algo tan bonito y tan especial que tenía que ser grabado para la posteridad. Estamos muy agradecidos con ella, por ser tan generosa, por prestarnos su talento, por preocuparse por las luchas ajenas y propias. Reina es una canción de reconciliación. De aprender a perdonar para seguir. El tema habla del acoso escolar, de la intolerancia y del miedo a lo diferente. De aprender a vivir con ello y convertirlo en algo bueno que te ayude a ser más feliz». – Miss Caffeina

«Cuando compuse la canción me daba mucho pudor sacarla porque es la canción más explícita y honesta que he escrito, y no siempre es fácil descubrirse tanto, pero es una de las canciones que más alegría nos ha dado, porque el mensaje ha llegado tal y como nosotros queríamos». – Alberto Jiménez (Miss Caffeina)

Miss Caffeina estarán realizando una gira acústica los días:

11.07 – BARCELONA – Festival de Pedralbes

18.07 – ÚBEDA (JAÉN) – Ciclo Viva La Vida

25.07 – FÉREZ (ALBACETE) – Natural Live Talamansi

13.08 – MADRID – Noche de bandas Hook por la crew

08.08 – FUENGIROLA (MÁLAGA) – Marenostrum edición limitada

09.08 – CÁDIZ – Ciclo Viva la Vida

12.08 – VALLADOLID – Patio de la Feria

14.08 – 15/08 – ARANDA DE DUERO (BURGOS) – Sonorama solidario

28.08 – VIGO – Festival Terraceo

10.09 – IBIZA – Dorado Live Shows

23.10 – BILBAO – Kafé Antzokia

Toda la información de su gira en misscaffeina.es