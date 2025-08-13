Avalon Emerson colabora con Moby en ‘E After Next’
Avalon Emerson ha compartido un nuevo tema en colaboración con Moby, titulado «E After Next», continuando su serie Perpetual Emotion Machine editada por Dead Oceans.
La DJ y productora versiona un tema de Moby de 1992, «Next Is The E», de su álbum debut homónimo y lo transforma en esta «E After Next», que comienza como un tema house cautivador, ideal para discoteca, antes de que las voces se entrelacen con toques ácidos y psicodélicos.
Perpetual Emotion Machine es un proyecto vivo y en constante evolución; un canal para la conexión humana en la pista de baile con el que Avalon Emerson explora diferentes géneros a lo largo de distintas décadas, viajando entre el dance de pasado y futuro.
Como dice: “Estas canciones fueron creadas para mis sesiones de DJ. Ya sean completamente originales, ediciones para recontextualizar viejos favoritos, instrumentales o con mi participación, todas forman parte de mi máquina de emociones perpetuas. Y la máquina sigue a toda máquina.”