Muere Andy Gill de Gang Of Four

Andy Gill, guitarrista y líder de los influyentes Gang Of Four, ha fallecido hoy a los 64 años de edad. Así lo ha contado la banda en sus redes sociales, sin que de momento haya trascendido la causa de la muerte:

“Es muy difícil para nosotros escribir esto, pero nuestro gran amigo y líder supremo ha muerto hoy. La última gira de Andy en noviembre fue la mejor y única forma de retirarse; con una Stratocaster alrededor de su cuello, gritando en sus coros y ensordeciendo la primera fila.

Su visión artística intransigente y su compromiso con la causa le hacían estar escuchando las mezclas para el próximo disco, mientras planeaba la próxima gira desde su cama de hospital.

Pero para nosotros, él era nuestro amigo, y lo recordaremos por su amabilidad y generosidad, su temible inteligencia, chistes malos, historias locas y tazas interminables de té Darjeeling. Dio la casualidad de que también era un poco genio.

Uno de los mejores, su influencia en la música de guitarras y el proceso creativo fue inspirador para nosotros, así como para todos los que trabajaron junto a él y escucharon su música. Y sus álbumes y su trabajo de producción hablan por sí mismos. Ve a darles una escucha por él …

Te queremos, compañero”.

Gang of Four con Andy Gill al frente. fueron una banda absolutamente pionera del postpunk. Desde su formación a finales de los 70, deslumbraron por ese cóctel personal que era capaz de juntar punk rock, con funk y dub. Las canciones de un debut tan absolutamente capital como Entertainment! (EMI, 1979), ha sido piedra de toque para un buen número de artistas que se inspiraron en su sonido. Este mismo verano nuestro compañero Fernando del Río le entrevistaba en una interesante charla en la que dejaba perlas como esta: “Hay algunas bandas que claramente han sido influenciadas nosotros como Franz Ferdinand o Bloc Party, pero vete a saber por qué prefieren no hablar de ello”. Quienes nunca tuvieron duda de alabar su talento fueron Kurt Cobain, Michael Stipe, Liars, The Rapture o Flea, quienes siempre les citaban entre sus bandas favoritas.

Este año publicaban su último disco, un discreto Happy Now (2019) que sin quererlo quedará como última referencia para una formación que dejó en el camino algunas obras fundamentales en los 70 y los 80. Andy Gill fue productor de todos los discos de la banda y de un buen número de influyentes artistas como Red Hot Chili Peppers, Killing Joke, The Stranglers, The Futureheads, Therapy? o los españoles We Are Standard.

Descanse en paz.