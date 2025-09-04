Morrissey ‘pone a la venta’ The Smiths como si fueran de su propiedad

Morrissey vuelve a la actualidad y no lo hace por anunciar ese nuevo disco que se viene rumoreando hace tiempo o nuevas fechas en los muchos lugares que canceló sus conciertos sin volver a programarlos.

El cantante de Manchester ha lanzado un comunicado a través del muro de su web, en el que se comunica con sus seguidores para pedir a un inversor que compre su parte de The Smiths, o mejor dicho, que compre el catálogo de una banda que «es de su propiedad».

Como afirma: «Estoy agotado por cualquier conexión con Marr, Rourke, Joyce. Estoy harto de asociaciones maliciosas. Con toda mi vida he pagado lo que me corresponde por estas canciones e imágenes. Ahora quisiera vivir desvinculado de quienes solo me desean mala voluntad y destrucción, y esta es la única solución.

Las canciones soy yo, no son nadie más, pero traen consigo comunicaciones comerciales que se esfuerzan al máximo para crear tanto miedo y rencor año tras año. Ahora debo protegerme, sobre todo mi salud».

Décadas de conflictos con Johnny Marr por The Smiths

Recordemos que hace un año Morrissey reveló a través de su página web, que podría haber habido una reunión de The Smiths en 2025, pero que Johnny Marr la rechazó. Días más tarde, volvió a la carga para comentar que Johnny Marr había impedido la edición de un grandes éxitos titulado Smiths Rule OK! que estaban planeados para su lanzamiento mundial en 2024 por Warner Records junto con un lanzamiento en caja de lujo del primer álbum del grupo para conmemorar su 40 aniversario, y también un nuevo 7 pulgadas de «This Charming Man», los cuales también fueron rechazados y detenidos de inmediato por Marr. Unas declaraciones que el propio Marr contestó y matizó aclarando punto por punto su posición en todas ellas.

Por tanto, este nuevo comunicado matiza que:

Morrissey no tiene más remedio que ofrecer a la venta todos sus intereses comerciales en «The Smiths» a cualquier inversor o parte interesada. Esto incluye los derechos plenos y exclusivos de Morrissey sobre:

??1. El nombre «The Smiths», tal como lo creó Morrissey.

2. Todas las ilustraciones de The Smiths, tal como las creó Morrissey.

3. Todos los derechos de merchandising de The Smiths.

4. Todas las canciones de The Smiths, tanto líricas como musicales.

5. Todos los derechos de sincronización.

6. Todas las grabaciones de The Smiths.

7. Todos los derechos contractuales de publicación de The Smiths.

Esperamos la respuesta de Marr y Joyce.