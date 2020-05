Muere Tony Allen, pionero del afrobeat, a los 79 años

Tony Allen, maestro baterista mundialmente aclamado como fundador del afrobeat, ha fallecido a los 79 años en París.

Así lo ha manifestado su mánager: “Estaba en plena forma, fue bastante repentino. Hablé con él a las 13H00 y dos horas más tarde se sintió mal y fue transportado al hospital Pompidou, donde falleció”.

El músico nigeriano, definido por Brian Eno como el mejor batería de todos los tiempos, acompañó a Fela Kuti a las baquetas y como director musical, atribuyéndoles a ambos la creación del afrobeat, una de las corrientes fundamentales de la música africana del siglo XX entre la yoruba, el jazz y el funk. Juntos grabaron cerca de cuarenta álbumes y tras su separación, Kuti tuvo que reemplazar a Allen con hasta cuatro baterías simultáneos.

En los 80 desarrolló su carrera en solitario, acercándose al funk y experimentando con nuevos sonidos y compañías. Ya en el siglo XXI se unió a Damon Albarn (Blur), Paul Simonon (The Clash) y Simon Tong (The Verve) para formar parte de ese súper grupo llamado The Good, The Bad & The Queen con quienes publicó el pasado año el genial Merrie Land (2019) Tony Visconti (David Bowie, Morrissey)

Así se han despedido sus compañeros de Tony Allen a través de sus redes:



Tony Allen seguía activo y a principios de este año publicó disco junto a Hugh Masekela, el legendario trompetista sudafricano.

Descanse en paz.