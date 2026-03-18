Mujeres anuncian una amplia gira de conciertos

Mujeres ha anunciado la gira Es Un Dolor Inexplicable, con la que recorrerá más de quince ciudades españolas para presentar en directo su próximo álbum homónimo, sucesor de Desde flores y entrañas (Sonido Muchacho)

El trío barcelonés reafirma en este nuevo trabajo las señas de identidad que han definido su trayectoria: inmediatez, energía cruda y un pulso melódico que convierte la urgencia emocional en canciones directas y coreables dentro del garage rock y el pop guitarrero en castellano.

Mujeres regresará así a las salas con un repertorio que promete intensidad y conexión con el público, en una serie de conciertos que combinarán guitarras afiladas, estribillos inmediatos y una actitud que transforma la frustración en celebración colectiva.

La gira arrancará en otoño de 2026 y se prolongará hasta febrero de 2027, consolidando el directo como uno de los pilares fundamentales de un grupo que, tras años de crecimiento en el circuito indie, sigue afianzando su posición como uno de sus nombres más sólidos.

Toma nota de la gira de Mujeres

23/10/2026 — Pub Terra, Castellón

24/10/2026 — La Bastida del Rec, Igualada

13/11/2026 — Sala X, Sevilla

14/11/2026 — Planta Baja, Granada

27/11/2026 — Moon, Valencia

28/11/2026 — Sala Clandestino, Albacete

18/12/2026 — Sala Zero, Tarragona (Curtcircuit)

19/12/2026 — Sala Boite, Lleida (Curtcircuit)

22/01/2027 — Sala Apolo, Barcelona

28/01/2027 — Fundición, Logroño

29/01/2027 — Kafe Antzokia, Bilbao

30/01/2027 — Jimmy Jazz, Vitoria

05/02/2027 — REM, Murcia

06/02/2027 — Sala Stereo, Alicante (Spring presenta)

18/02/2027 — Oasis, Zaragoza

19/02/2027 — Capitol, Santiago de Compostela

26/02/2027 — Trinchera, Málaga

27/02/2027 — Berlin Social Club, Almería