Escucha lo nuevo de Mujeres, ‘Caen Imperios’

“Caen Imperios” es el tercer adelanto del que será el séptimo álbum de Mujeres y una de las piezas más rápidas e intensas que han firmado hasta la fecha, que llega tras «Después Destello» y «Alucinante» .

Desde el primer golpe de batería, la canción se lanza sin titubeos hacia adelante, desplegando guitarras frenéticas y un ritmo desbocado que convierte el tema en un auténtico detonador de directo. Sin espacio para la contención, el grupo pisa el acelerador y construye un estallido que parece a punto de desbordarse en cada compás.

Sin embargo, bajo esa energía arrolladora asoma un giro inesperado: un break especialmente emotivo en el que el tempo se abre y la melodía gana protagonismo. En ese respiro emerge un mensaje luminoso, una esperanza física y urgente que se expresa a través del ruido y la velocidad. “Caen Imperios” funciona así como un estallido breve y contundente, pensado para vivirse con el cuerpo, cantar a pleno pulmón y confiar —aunque sea por unos minutos— en que incluso del caos puede surgir algo valioso, confirmando que Mujeres siguen escribiendo canciones que corren, chocan y celebran al mismo tiempo.

Escucha ‘Caen Imperios’ de Mujeres