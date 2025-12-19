Lo último:
Mujeres avanzan su nuevo disco con ‘Alucinante’

Redacción MZK

“Alucinante” es el primer adelanto del nuevo disco de Mujeres, a publicarse a lo largo de 2026 y sucesor, tres años después, de Desde flores y entrañas (Sonido Muchacho).

La canción eflexiona sobre la velocidad de la vida y la imposibilidad de volver atrás, un vértigo que el grupo ha aprendido a habitar y convertir en motor creativo. En esa tensión entre celebración y melancolía se articula un himno que reconoce el paso del tiempo sin renunciar a la electricidad del presente.

Pol Rodellar, Arnau Sanz y Yago Alcover reafirman su punk pop como un canto a la amistad, lo cotidiano y la resistencia con una declaración de principios: seguir en pie cuando todo avanza demasiado rápido.

Grabada por Raúl Pérez en La Mina y masterizada por Jonathan Schencke, el tema condensa la esencia del grupo: melodías inmediatas, pegada punk y una honestidad que mira al pasado sin nostalgia paralizante.

