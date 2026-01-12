Mumford & Sons adelantan su nuevo disco con ‘The Banjo Song’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Mumford & Sons publicarán su nuevo álbum, Prizefighter, el próximo 20 de febrero de 2026 y ya han adelantado uno de sus temas, “The Banjo Song”, coescrito junto a Aaron Dessner (The National) y Jon Bellion.

La canción llega tras los primeros avances “Rubber Band Man”, con la colaboración de Hozier, y el corte que da título al disco, y se presenta como otro indicio del álbum que Marcus Mumford ha señalado como el proyecto del grupo que más ilusión le ha generado hasta la fecha.

Apenas siete meses después del éxito de RUSHMERE, la banda da continuidad a una etapa de creatividad especialmente fértil con un disco coproducido y coescrito junto a Aaron Dessner. Grabado en un ambiente de redescubrimiento y espontaneidad, Prizefighter nos los devuelve en su faceta más abierta, instintiva y comunitaria, con letras centradas en la resiliencia y el esfuerzo.

Un trabajo compuesto por 14 canciones, que ha contado con la participación de artistas como Hozier, Gracie Abrams, Chris Stapleton, Gigi Perez y como decimos, el propio Dessner.

Escucha ‘The Banjo Song’ de Mumford & Sons