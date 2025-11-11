Tigre y Diamante lanzan ‘Soy adicto’ con Nacho Vegas e Igor Pascual

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tigre y Diamante presentan “Soy adicto”, un EP de lo más singular compuesto por cuatro versiones de una misma canción: una coral y otras tres interpretadas por Nacho Vegas, Igor Paskual y Jon, vocalista del grupo.

Más allá del formato habitual de colaboración, el proyecto busca explorar cómo cambia el sentido de unas mismas palabras según quién las pronuncie. Este tema, último adelanto del próximo álbum Estafa piramidal —previsto para finales de 2025—, reflexiona sobre las dependencias cotidianas y universales, tratadas sin dramatismo ni celebración.

Cada versión revela un enfoque distinto: introspectivo con Nacho Vegas, enérgico con Igor Paskual y directo con Tigre y Diamante, mientras que la coral se convierte en un diálogo tan sugerente como inquietante.

Lejos de ser un mero ejercicio de repetición, el cuádruple lanzamiento demuestra cómo una canción puede transformarse completamente al pasar por diferentes voces. “Soy adicto” es además una muestra del espíritu de Estafa piramidal, un álbum que amplía la paleta sonora del grupo y reafirma su identidad: una banda que, sin recurrir a la pose, combina distanciamiento, ironía y una honestidad desarmante.

Escucha ‘Soy adicto’ de Tigre y Diamante & Nacho Vegas & Igor Paskual