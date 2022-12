Neal Francis – Sentimental Garbage (ATO Records)

Contemplamos a uno de los solistas más esplendorosos de los últimos 5 años ya que, bajo mi lente personal, el prodigio de Chicago, Neal Francis, alcanza el mismo y elevado nivel compositivo de, por ejemplo, Rufus Wainwright o Richard Ashcroft; entre otros muchos astros contemporáneos a los que se desee aludir.

Después de cautivarnos con sus dos primeros y talentosos LPs, es decir, el luminoso y ágil Changes (2019) y el algo más indirecto y psicodélico In Plain Sight (2021), se nos presenta ahora el vocalista y pianista de Illinois con el EP Sentimental Garbage; prosiguiendo él aquí leal a la línea de su contagiosa, llamativa, exquisita y compensada amalgama de pop, rock, soul, funk y R&B de Nueva Orleans. Matizar que dicho trabajo se compone de “fragmentos agridulces”, según manifestaciones del propio compositor norteamericano.

Primeramente, aparece un tema de exorbitante calibre como es “Very fine” (dividido en dos partes), la cual era muy rockera en su maqueta original, aunque el artista y su banda se ocuparon de re-dirigir el corte hacia un estilo más funk-soul como el de la canción “Here my dear”; original de Bill Whithers y Marvin Gaye. Dicha canción, de muy trabajada y envolvente sección de viento, iba a lanzarse como single suelto, en 2022 pero Neal Francis decidió recuperar y retocar una serie de canciones más, las cuales no habían podido obtener un hueco en su citado LP anterior de 2021 y que ahora, efectivamente, han conformado este formato más corto de EP.

La música negra, de los años 70, continúa resultando hábilmente filtrada por el singular cedazo de Neal Francis durante el formidable e intensísimo pop-soul psicotrópico y ambiental “Don’t want you to know” (hipotética cara-B de la contingencia comentada justo antes), la cual define el mismo músico como una “mala ruptura” debido a una doble vida que practicó, en el año 2014 y sobre las consecuencias que pagó por ello. Un tema éste concebido, ya en 2016, durante un proyecto anterior del cantante americano junto al intérprete Mike Novak.

Como tercera propuesta disponemos de la extremadamente bonita y emotiva “In plain sight”. Acerca de ello, se dió la rocambolesca circunstancia de que aunque esta misma tonada fue descartada del LP de 2021, dicho trabajo de entonces acabó llamándose así y ahora podemos audicionar, en este EP de 2022, el tema en sí mismo. Éste trata sobre una reconciliación y un ajuste de cuentas ya que el mismo Neal estuvo muy enamorado de una persona pero lastimó considerablemente a la misma. Dicho melodía también repasa, textualmente, como la tecnología está influyendo en el comportamiento de nuestro protagonista de hoy.

Con la susurrante, sugerente y, al unísono, arrolladora “I’m watching” se entreven ciertos influjos de, por ejemplo, los primeros tiempos de Elton John o también de Michael McDonald militando en los Doobie Brothers, referiéndonos siempre a la comentada década setentera; glorioso manantial éste que sirve siempre como apoyo para el creador estadounidense que en esta ocasión nos atañe.

Como otro tributo a su venerada época temporal, Neal Francis versionea la célebre “Strawberry Letter 23” (1971), original de Shuggie Otis (suena ésta, por ejemplo, en el film Jackie Brown para más señas); aunque dándole un personal toque onírico y burbujeante ya avanzado el tema.

A su pomposo y atrayente modo, también adapta Francis el óptimo tema “Collage”; escrita por Patrick Cullie y Joe Walsh e interpretada, inicialmente, por la banda James Gang, en 1969.

Como apetecible postre, el teclista de Chicago incluye de nuevo, aunque remezclada, su ya conocida creación propia “Can’t stop the rain”, de 2021; con motivo de ser una de las predilectas de los seguidores. Recordemos que la misma es un esperanzado himno potencial y tarareable, cuya letra dice así: “No puedes detener la lluvia, siempre está cayendo; siempre va a caer pero no te vas a ahogar”.

Aún más curioso y lioso es que para su anterior LP Neal Francis incluyó una canción llamada precisamente “Sentimental Garbage” y así mismo se iba a titular el citado LP de 2021 (al final se decantó por ponerle In Plain Sight, insistimos) pero, al final, la frase traducida como “Basura Sentimental” ha servido como encabezamiento de este EP, de 2022; algo que provocó una descomunal satisfacción en el propio Francis; el cual, por fin, pudo utilizar dicho término como rótulo principal. Y aún brotaron más extrañezas expresivas de este tipo, ya que revela Francis que este mini-álbum de 7 temas podía haberse denominado “Burnt Ends”.

Las piezas del EP fueron grabadas, originalmente en el estudio improvisado bautizado como The Parsonage, en la iglesia de St. Peter, en Chicago y mezcladas en el taller de trabajo Killion Sound, de Los Angeles, por el productor de confianza Sergio Ríos; el cual ya trabajó con Neal Francis desde los inicios como solista de éste último, en 2019.

Quizás nos podríamos tomar el EP Sentimental Garbage (2022) como un simple alargue del LP In Plain Sight (2021) pero es que, en el supuesto caso de que así fuera, los aciertos no paran de sucederse cuando se trata de Neal Francis; del cual ya os habíamos hablado en Muzikalia, anteriormente.

En otros términos, si acaso este novedoso y reaprovechado repertorio pertenece a una transición, la misma es de absoluto lujo.