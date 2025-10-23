Nick Cave & The Bad Seeds anuncian disco en directo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Nick Cave & The Bad Seeds anuncian Live God, un nuevo álbum en directo que captura la intensidad y trascendencia que tuvo su The Wild God Tour, la gira que la formación australiana realizó por Reino Unido, Europa (aquí nuestra crónica de Madrid) y Norteamérica entre 2024 y 2025.

El repertorio de Live God incluye la interpretación completa de su último álbum de estudio hasta la fecha, Wild God (2024), junto a versiones renovadas de clásicos como “From Her To Eternity”, “Papa Won’t Leave You, Henry” y “Into My Arms”.

A través de 15 canciones, el disco refleja lo que el propio Cave describió como “un antídoto contra la desesperanza”, recogiendo interpretaciones arrebatadoras y viscerales que confirman el poder casi espiritual de sus conciertos. El lanzamiento está previsto para el 5 de diciembre y estará disponible en vinilo doble, CD doble y formato digital.

La gira continuará en 2026 con fechas en Australia y Nueva Zelanda antes de regresar a Europa para una monumental serie de conciertos y festivales que culminará el 28 de agosto en Rock en Seine (Francia) sin que de momento haya fechas en nuestro país.

Ya está disponible el primer adelanto, “Wild God (Live God)”.

Estas serán las canciones de Live God de Nick Cave & The Bad Seeds

1. Frogs

2. Wild God

3. O Children

4. From Her to Eternity

5. Long Dark Night

6. Cinnamon Horses

7. Tupelo

8. Conversion

9. Bright Horses

10. Joy

11. I Need You

12. Carnage

13. Red Right Hand

14. White Elephant

15. O Wow O Wow (How Wonderful She is)

16. Papa Won’t Leave You Henry

17. Into My Arms

18. As The Waters Cover The Sea