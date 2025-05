Nick Lowe anuncia gira y comparte actuación en KEXP

Nick Lowe está de vuelta con Indoor Safari, su primer álbum en once años. Doce canciones, incluyendo nuevos temas originales, un par de versiones y algunos sencillos renovados, la culminación de una década de colaboración entre Lowe y los enigmáticos Los Straitjackets (Eddie Angel/guitarra; Pete Curry/bajo; Chris Sprague/batería; Greg Townson/guitarra).

Un disco mezclado por Alex Hall (JD McPherson, Cactus Blossoms) y Lowe en Reliable Recorders en Chicago que como comentamos en la reseña: «Uno de los pocos maestros que se mantienen actualmente en plenitud de facultades para ofrecer lecciones como ésta, que no necesita acudir a la nostalgia para ser contemplada entre lo mejor de una obra ya tan clásica como monumental».

En noviembre lo estará presentando en Madrid y en Valencia, en la que será su primera visita en tres años.

Toma nota:

13 Nov 2025 · MADRID · Wagon – Entradas

14 Nov 2025 · VALENCIA · Moon – Entradas

Coincidiendo con el anuncio de su gira, llega su reciente sesión para la radio de Seattle KEXP, en la que Nick y Los Straitjackets repasaron algunas canciones del disco.

Disfruta la actuación de Nick Lowe & Los Straijackets en KEXP

Estas fueron las canciones interpretadas:

Went To A Party

Love Starvation

Different Kind Of Blue

Tokyo Bay