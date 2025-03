Nuevo adelanto de Peter Murphy con Justin Chancellor de Tool

Peter Murphy está de vuelta con un álbum que llevará por título Silver Shade, y que será publicado el 9 de mayo. Tras lanzar «Let The Flowers Grow» (un dueto sorpresa con Boy George) como sencillo independiente a finales de 2024, el ícono original del post-punk, volvió a mediados de febrero con «Swoon», una majestuosa pieza de synth-punk/funk con la participación de Trent Reznor que sirvió como el regalo perfecto de San Valentín para sus fans.

Ahora comparte «The Artroom Wonder» que define como: «un eco de mi cuarto año de secundaria. Daniel Ash [excompañero de Bauhaus] y yo estamos escuchando a la misteriosa intelectualidad de sexto que se ha reunido en el aula de arte. Nos hemos atrevido a entrar en su cónclave, y la música que emana es intrigante. Descubrimos que la canción que suena es «The Bewlay Brothers» [de David Bowie], sumamente inteligente, mística y sensual, con la voz del cantante tan seductora como ninguna otra que haya escuchado».

Al describir su propia canción, continúa: «Tiene un enfoque surrealista, narrando la historia con mi típico estilo indirecto, incluyendo la descripción de un suceso que conduce a una evocación del ser humano perfecto, el Profeta Muhammad (que la paz sea con él). La última estrofa celebra mi propio progreso y mi postura al respecto».

Justin Chancellor, de Tool, toca el bajo en la canción y es otro de los invitados de un disco producido por Youth (Pink Floyd, The Verve, Crowded House, además de miembro de Killing Joke, The Orb y The Firemen) en su estudio granadino.

Escucha ‘The Artroom Wonder’ de Peter Murphy

Foto Peter Murphy: Gabriel Edvy