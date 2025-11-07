Nuevo sencillo de Sexenni junto a Miki Núñez

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sexenni es un grupo de pop urbano, fresco y festivo procedente de Lleida. De ellos empezamos a hablarte en nuestra PlayList Emergente hace un par de años. Desde 2022 han publicado ya tres álbumes, Retrats (Delirics, 2022), Supernova (Delirics, 2023) y Joc de Nens (Delirics, 2025), reeditado apenas unos meses después. Con sus canciones sus apariciones en escenarios como el Mercat de Música Viva de Vic, las Fiestas de la Mercè, Razzmatazz y Apolo, entre otros, Sexenni se reafirma como una de las bandas con más proyección del panorama musical catalán.

Hoy mismo Sexenni publican un nuevo sencillo, «Televisió», una canción en colaboración con Miki Núñez. «Televisió» es una canción pop enérgica que narra una historia de amor sin dramas ni complicaciones, abrazando tanto los buenos momentos como los malos. Con su nuevo sencillo el grupo leridano empieza a avanzarnos un próximo proyecto que verá la luz este invierno y vendrá repleto de colaboraciones especiales. La aparición de Miki Núñez es una de esas colaboraciones especiales, ya que fue la primera persona que compartió una canción del grupo en redes sociales. Desde entonces hay entre ellos una complicidad que resulta evidente en la canción.

El tema llega acompañado de un videoclip ambientado en un plató de televisión, dirigido por Aarón Barreiro, que refuerza el universo visual de la canción con una estética cinematográfica.

Además, Sexenni ya ha anunciado el concierto de presentación del nuevo trabajo, que tendrá lugar el viernes 13 de marzo de 2026 en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Las entradas ya están a la venta en este enlace de compra anticipada.