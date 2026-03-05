Sexenni nos presentan su nuevo EP canción a canción

Sexenni es un grupo de Lleida que practica un pop urbano, fresco y festivo. De ellos empezamos a hablarte en nuestra PlayList Emergente allá por 2023. cuando presentaban su segundo disco, Supernova (Delirics, 2023). Antes, en 2022, debutaron con Retrats (Delirics, 2022), mientras que el año pasado lanzaron Joc de Nens (Delirics, 2025). Con sus tres discos hasta la fecha, más sus apariciones en escenarios como el Mercat de Música Viva de Vic, las Fiestas de la Mercè, Razzmatazz y Apolo, entre otros, Sexenni se ha reafirmado en los últimos años como una de las bandas con más proyección del panorama musical catalán.

Hace apenas unos días Sexenni publicaron un nuevo disco. En este caso es un EP, se titula Només Música! y es un trabajo colaborativo en el que, junto a la banda leridana, participan otros artistas del panorama catalán como Sidonie, Svetlana y Miki Núñez. El disco incluye cuatro canciones que se mueven entre la crítica social y el baile, entre los ritmos brasileños y el indie pop.

Para que nos comenten estas nuevas canciones, que estarán presentando el 13 de marzo en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, hemos hablado con el grupo. Amablemente nos han comentado al detalle cada uno de los temas de Només Música!

ELS ULLS QUE ET MIRIN

Queríamos abrir el EP con un tema que fuera completamente nuestro, sin ningún filtro colaborativo. «Ells ulls que et mirin» nace de una pregunta que nos hemos hecho muchas veces: ¿Quiénes somos nosotros para los demás? La letra juega con la idea de que cada persona construye una versión distinta de ti — para algunos puedes ser un héroe, para otros el villano de la historia. No hay una verdad única, y eso nos parece a la vez liberador e inquietante. Musicalmente quisimos que la canción respirara esa misma tensión: una producción contenida que va creciendo de forma gradual, con un ritmo ascendente que no explota hasta que la letra lo pide. Era importante que este tema abriera el disco porque plantea las preguntas que las otras canciones, cada una a su manera, intentan responder. Una declaración de intenciones que esperamos que funcione igual de bien como apertura de nuestros conciertos.

PERSIANA BAIXADA (con Sidonie)

Cuando hablamos por primera vez de hacer algo con Sidonie, teníamos claro que no podía ser una canción cualquiera. Llevamos años admirando su trayectoria, y la responsabilidad de no desaprovechar esa energía nos pesaba. Al final encontramos el punto de encuentro en el baile: una escena dentro de un pub de Lleida donde dos generaciones se miden cómicamente sin que ninguna gane de verdad; encontramos un nexo en la Casa de la Bomba, un lugar del que tanto ellos como nosotros hemos salido. La letra habla del paso del tiempo con humor y autoironía, sin caer en la nostalgia fácil. Lo que más nos sorprendió de todo el proceso creativo fue la capacidad de Marc Ros para escribir: tiene una manera de encontrar la palabra exacta que hace que la canción parezca que siempre hubiera existido. La mirada musical de Jes y Axel en el estudio hizo que el tema caminara mucho mejor. Detectaron un momento de la canción en el que faltaba algo, y Jes grabó un pequeño solo de bajo que lo cambió todo: le dio una personalidad que nosotros solos no habríamos sabido encontrar. Cuando lo escuchamos, entendimos que esa era exactamente la canción que imaginábamos. El resultado final suena a ambas bandas al mismo tiempo, y creemos que precisamente por eso funciona.

JOSEP MARIA (con Svetlana)

Esta es la canción de la que estamos más orgullosos de todo el EP. Hacía tiempo que queríamos decir algo sobre el auge de la extrema derecha sin caer en el sermón ni en el panfleto, y con Svetlana encontramos la fórmula: la sátira. Con ellos la crítica política surge de forma completamente natural, porque compartimos una misma manera de entender el humor como herramienta. Los “Josep Maries” — esos señoros enfadados que comentan indignados en el Twitter de 3Cat — merecían un retrato musical, y el humor era la única herramienta honesta para hacerlo. La elección del beat de samba-dance, con referencias claras a Carlinhos Brown, fue deliberadamente provocadora: si el mensaje tiene que llegar, que llegue bailando.

TELEVISIÓ (con Miki Núñez)

Con Miki Núñez nos debíamos una canción desde 2022, cuando fue el primero en compartir nuestra música en redes. Ese gesto creó una amistad real, y cuando por fin nos sentamos a escribir juntos, todo salió muy rápido. Televisió es una canción de amor, pero no del tipo que sale en el cine: es de los autobuses intercomarcales que coges para ver a alguien, de volver con menos euros en el banco y cara de tonto y pensar que ha valido la pena. Las metáforas televisivas llegaron solas porque es así como visualizamos las relaciones que funcionan — quieres convertir vuestra vida en una serie que no termine nunca. La voz de Miki le da una luminosidad que nosotros solos no habríamos podido conseguir, y la producción es la más directamente radiofónica de todo el disco. Era la manera perfecta de cerrar un EP que, en el fondo, trata de conexiones: con otros artistas, con el público y con nosotros mismos.

Y a continuación puedes escuchar el nuevo EP de Sexenni, Només Música!